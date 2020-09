Et si l'épargne responsable contribuait à construire un modèle économique et social plus solidaire  ?

Si l'importance des liens intergénérationnels n'était déjà plus à démontrer avant la crise covid-19, elle est aujourd'hui renforcée et plébiscitée par les Français. Véritable vecteur de cohésion sociale, l'intergénérationnel est au cœur des enjeux sociétaux et des aspirations collectives et individuelles. Il s'agit d'un facteur de mieux-vieillir pour les aînés, mais également d'un élément fondateur du mieux vivre ensemble pour tous, qui favorise une société plus humaine.

Une étude récente OpinionWay (1) le démontre avec force : le renforcement des solidarités entre les âges est avéré, notamment auprès des plus âgés de même qu'un resserrement des liens au sein de la famille. Un Français sur deux a effectué un geste d'entraide au sein du cercle familial pendant le confinement et trois Français sur quatre jugent que les liens entre générations se sont renforcés au cours de cette même période. Si la hausse de ces comportements apparait comme une tendance forte des deux dernières années, elle s'est particulièrement accrue pendant la période de crise sanitaire. On ne peut que se féliciter que les Français aient de telles aspirations responsables pour leur futur immédiat ou plus éloigné.

En parallèle et de façon logique en situation de relative visibilité face à l'avenir, les comportements sont conservateurs : les Français dépensent et consomment moins maintenant ainsi leur argent sur leur compte courant.

Ne faire aucun effort et conserver son argent, voilà un mirage pour tenter de compenser le caractère anxiogène d'une période troublée. En effet ne pas s'occuper de son épargne avec une stratégie raisonnée peut conduire à une perte de pouvoir d'achat.

Dans cet environnement complexe, changer de démarche et structurer son approche de manière globale et individualisée est une réponse adaptée pour mieux maitriser son avenir. On ne le répètera jamais assez, reprendre en main sa stratégie d'épargne, c'est une question de sérénité et pas simplement financière.

Dès lors, la question qui se pose est de savoir comment croiser deux aspirations en apparence contradictoires : organiser son épargne tout en agissant pour un monde plus généreux. Comment mener cette démarche et, plus largement, effectuer un changement de paradigme ?

Bien que soutenu par six Français sur dix (2), et alors que notre pays connaît la plus grave récession depuis les années 1930, l'investissement socialement responsable peine à s'imposer. Au-delà du souhait des Français à « placer utile », des incitations sont depuis peu mises en place par les pouvoirs publics via, par exemple la Loi Pacte. Il est désormais possible et simple d'investir responsable c'est-à-dire dans des projets qui donnent du sens en plus du rendement et contribuent à un monde plus durable et respectueux des liens humains essentiels.

Pour de nombreux acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire promoteurs d'une finance responsable auprès des épargnants le moment est particulièrement propice à un tel changement. Ne devons-nous pas nous mobiliser collectivement pour agir en ce sens ?

L'autre grand axe qui doit permettre à chacun de devenir maître de sa stratégie d'épargne passe par un effort de pédagogie. Alors que nous allons toutes et tous avoir besoin d'une épargne plus conséquente pour assurer notre propre protection et celle de nos proches (retraite, dépendance, aide intergénérationnelle), la pédagogie de la part des acteurs de la finance doit se renforcer. La méconnaissance en matière de finance de nombreux Français est un frein à cette prise en main pourtant nécessaire aujourd'hui. La diversification de l'épargne et sa rationalisation passent nécessairement par une éducation et un apprentissage.

J'appelle de mes vœux une plus grande prise de conscience du rôle crucial des acteurs du secteur de la finance tant du point de vue de la pédagogie que de la réflexion sur des produits d'épargne en phase avec les nouvelles aspirations des Français. Gageons que cette crise nous aura toutes et tous fait grandir en rendant nos épargnes plus responsables.

--

(1) L'étude « Perception et comportement des Français à l'égard du lien intergénérationnel » OpinionWay pour ANPERE, a été réalisée en ligne du 30 avril au 4 mai 2020 auprès d'un échantillon de 1000 Français représentatif de la population française et constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge.

(2) 10e enquête Ifop pour le Forum de l'investissement responsable et Vigeo Eiris septembre 2019

___

(*) Par Jean Sébastien Antoniotti, Président des associations ANPERE et ANPERE Retraite