Épargne : des rencontres virtuelles partout en France pour sensibiliser à l'investissement

Photo d'illustration. Ces rendez-vous viennent à point nommé à l'heure où le gouvernement souhaite orienter l'épargne des Français vers le financement de l'économie en cette période de relance. (Crédits : AdobeStock)

Les régulateurs financiers organisent cet automne une quarantaine de webinaires en région. Objectif : rappeler aux particuliers les enjeux autour de l'épargne dans un contexte de taux durablement bas et de relance économique, transmettre les fondamentaux en matière d'investissement et prévenir les arnaques, de plus en plus nombreuses sur internet.