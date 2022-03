Face aux crises successives, les indépendants méritent mieux que des aides ponctuelles

Le gouvernement tente de protéger une nouvelle fois l'économie, le pouvoir d'achat et de nombreuses entreprises. Les indépendants, particulièrement vulnérables, vont, pour certains, pouvoir bénéficier de ces aides. Mais pourquoi attendre des crises particulièrement graves pour protéger les travailleurs ? Les aides seront-elles suffisantes pour faire face aux incertitudes économiques ? La précarité des indépendants n'est pas celle d'une crise ; elle est intrinsèque à leur statut qu'il est temps de questionner.

La crise qui touche l'Europe, et donc la France, ne pouvait être anticipée et s'annonce comme d'une ampleur sans précédent ; d'autant plus qu'elle s'ajoute à une longue période d'incertitude liée à la crise sanitaire. Des secteurs entiers sont touchés de plein fouet et les ménages les plus vulnérables ne s'en sortent plus. Ces derniers seront bien entendu soutenus, la solidarité nationale va jouer son rôle à plein, et on peut s'en féliciter.

Pourtant, il existe une catégorie de travailleurs, des femmes et des hommes qui, chaque jour, se démènent, s'améliorent, font profiter de leur expertise, participent activement à l'économie, sans aucune protection, quels que soient la période et le contexte. Il s'agit des indépendants. Ils sont web designer, chauffeur VTC, coach en recrutement, consultant en marketing, data scientist, professionnel du ménage... Autant de travailleurs sans filet de sécurité. Ce n'est pas qu'une question de contexte pour eux, mais de statut. De premières mesures ont été adoptées en ce début d'année ; elles sont évidemment salutaires. Mais ce n'est qu'un début.

Chaque jour, les indépendants doivent être experts dans leur métier, trouver des clients, mais il faut en plus se battre avec la paperasse, comprendre et appliquer correctement toutes les obligations légales et fiscales, continuer à travailler en toute circonstance... sans compter les difficultés de reconnaissance de ce travail - comment souscrire un emprunt immobilier lorsqu'on n'a pas de fiches de paie ? Il est temps de reconnaître ces obstacles et de s'engager pour améliorer la situation de nos indépendants.

L'État joue son rôle de régulateur / protecteur dans ce contexte particulièrement mouvant et risqué pour les Français. Mais ces aides, temporaires, calment la douleur sans s'attaquer aux symptômes d'une population certes particulière et dispersée, mais qui représente déjà près de 4 millions de Français. Des Français qui mériteraient, eux aussi, d'être au cœur du débat présidentiel.