La Bourse... ou la vie

La Bourse est une vielle dame qui pour la France est « née » par arrêté du Conseil d'Etat d'en septembre 1724 . Il s'agissait de mettre de l'ordre en matière d'échanges de valeurs après la banqueroute du système de Law. Elle a résisté, ici comme ailleurs, à bien des crises : les volumes mondiaux échangés en actions avaient par exemple atteint les 30 milliards de dollars à la fin du premier semestre 2014.

Méfiance

Les indices boursiers de la planète (Dow Jones, CAC 40 , Euronext 100, Euro STOXX 50... ) font l'objet de publications, informations tous les jours de la semaine et de façon continue. Le système boursier est-il pour autant encore pertinent ? Evidemment, pourrait-on répondre sans aller plus loin, les Bourses restant un des moyens pour les entreprises de toute sortes de trouver les moyens de financer leurs projets. Plusieurs éléments peuvent pourtant jeter le doute : une méfiance semble se propager du côté des actionnaires (en France leur nombre diminue) rendus prudents par notamment les crises de 2008 et 2011. A laquelle s'ajoute celle d'entreprises qui ont un mal croissant à comprendre pourquoi il faut « courir » après une « note » qui évolue de plus en plus rapidement au gré des progrès technologiques mis en place par ce qu'il faut bien appeler des « entreprises boursières ». Le court-termisme devient de plus extrême.

Initiatives régulatrices

La question de plus en plus prégnante est désormais : ce système ne s'éloigne-t-il pas trop de l'économie réelle, de la vie des entreprises et plus encore de la vie de celles et ceux qui font l'économie au quotidien : les citoyennes et les citoyens ?

Des entrepreneurs y répondent en prenant des initiatives compensatrices voire régulatrices. Le G7 Business for Inclusive Growth en est un signe intéressant, le PDG de Danone Emmanuel Faber soulignant que « ce n'est pas par idéologie mais par réalisme qu'il a été créé ». Le Global Compact des Nations unies lancé en 2000 par Kofi Annann, présidé en France par André Renaudin DG de AG2R La Mondiale, intègre des dimensions civiques et écologiques. En France, la notion d'entreprises à mission (Loi Pacte) va aussi en ce sens . Les Allemands ont été depuis longtemps des devanciers avec la co-gestion.

Les entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) ont depuis toujours fondé leurs échanges et partenariats sur leur propre système de valeurs, celles de la démocratie, l'équité et la solidarité. Leur mode de propriété à la fois privé et collectif les plaçant - par choix - hors du système boursier .

Cet ensemble constitue une nouvelle donne. Elle doit conduire à établir un « baromètre économique-social-écologique-civique » qui permette de façon régulière une approche plus véridique, plus durable des entreprises . Le rapport Sitglitz-Sen-Fitoussi en avait décrit les contenus possibles , le Blian Sociétal du Centre des Jeunes Dirigeants de l'ESS étant allé plus loin . Il est temps de mesurer « l'Impact Global » des activités entrepreneuriales .

_________

(*) Président d'Honneur du Forum-International de l'Economie Sociale et auteur de "L'Economie Sociale, la solidarité au défi de l'efficacité" (Editions La Documentation Française).