Le marché européen de l'électricité fonctionne-t-il donc si mal  ?

La libéralisation de l'électricité a-t-elle donc tout faux avec des prix qui augmentaient même avant la guerre en Ukraine, sans compter les craintes de pénurie qui s'annoncent (et qui pèsent pour beaucoup dans les prix qui montent). Alors qu'est-ce que la libéralisation et le couplage des marchés électriques nationaux ou les lois du marché ont apporté (de bien) ? La sûreté de l'approvisionnement, la complémentarité des moyens de production, quand il n'y a pas assez de vent ou de soleil dans un pays (pouvoir alors bénéficier de la capacité de production hydraulique ou du nucléaire des pays voisins), le tout à un prix acceptable puisque l'électricité grâce à ce couplage s'écoule, aux lois de la physique près, des régions où elle est la moins chère vers là où elle est la plus chère. La France bénéficie de cette sécurité malgré la mise à l'arrêt d'une grande partie de son parc nucléaire. La Belgique en a bénéficié quand plusieurs de ses réacteurs étaient aussi à l'arrêt pour examiner les conséquences des défauts de cuve. Aujourd'hui, deux défis de plus se posent à la libéralisation des marchés qui ne les avait pas prévus : la décarbonation accélérée et la guerre en Ukraine.

La décarbonation mettra plus de sources d'énergie renouvelables et intermittentes dans le marché. Il y aura des acteurs qui sortiront de ce marché parce qu'ils ne peuvent produire de l'électricité à bas carbone tandis que d'autres, actifs dans le renouvelable, vont y entrer. La demande en électricité va aussi changer de profil au fur et à mesure de l'électrification de l'économie pour la décarboner. Des évènements extrêmes comme on le connait aujourd'hui (géopolitique) et connaitra demain (crise économique, épisodes de grand froid, rupture d'approvisionnement) s'inviteront aussi dans l'équation dont le résultat final est une volatilité qui est là pour rester. Que faire pour l'atténuer, la compenser ? Par des sources d'énergie flexibles nouvelles à l'échelle de la seconde, de la journée, de l'année, via du stockage, via d'autres sources d'énergie (batteries, turbines, des stations de pompage hydraulique, des technologies qui renforcent le réseau électrique, meilleur guidage de la demande en électricité). La volatilité des prix actuelle envoie en tout cas aujourd'hui un signal clair d'investissement pour plus de ressources flexibles. Soyons patient. Il ne faudrait pas, dit l'ACER, dans son évaluation de l'efficacité du marché européen de l'électricité, qu'un interventionnisme peut-être nécessaire aujourd'hui mais mal ciblé mette à mal ces signaux.

A court terme, pour éviter que plus d'acteurs encore ne sortent du marché de gros (comme du marché de détail d'ailleurs), ces derniers doivent se prémunir contre cette volatilité qui fera désormais partie de leur modèle d'affaire. C'est déjà le cas via des contrats bilatéraux long terme en dehors des marchés de trading. Mais ces contrats à terme présentent un risque crédit qui exige en retour que ces acteurs apportent des garanties financières (des collatéraux) qui ne sont pas accessibles à tous (tout comme tout le monde n'a pas un bon risque crédit). Les contrats long terme ne sont pas la panacée et n'annihilent pas non plus la volatilité. Dans cette veine, il y a les PPA (Power Purchase Agreements), des achats à long terme d'électricité verte (sur 5 à 20 ans) qui, à cause du risque crédit qu'ils impliquent ne sont offerts qu'à des grands acteurs. Il faut trouver un moyen de les rendre abordables à de plus petits acteurs, jusqu'aux groupements de consommateurs.

Pour plus de décarbonation, faut-il plus d'énergie renouvelable ou faut-il mieux la déployer ? On a surtout favorisé jusqu'ici, dit l'ACER, les capacités de production au point de subventionner les opérateurs ou de leur garantir un revenu mais si, ensuite, on taxe les revenus excessifs des opérateurs, en renouvelable ou pas, c'est reprendre ce qu'on a donné. Il serait plus efficace, dit l'ACER, de se tourner vers des schémas de rémunération orientés sur la mise à disposition de capacité de production plutôt que rémunérer ce qui est produit. D'office, des projets d'investissement iront là où ils sont le plus utiles, là où on manque justement de capacité de production. Les bourses d'électricité devraient aussi prévoir, dit l'ACER, des contrats à long terme à plus de trois ans (uniquement possible en bilatéral), de façon à élargir les moyens de se prémunir contre la volatilité du marché.

Les autres barrières

Il y a aussi, dans les marchés de gros, des barrières à l'entrée qui rendent le marché électrique aujourd'hui inefficace sans que le marché lui-même ne soit en cause : il faut encore améliorer les réseaux électriques, pour y connecter sans souci, des capacités de production renouvelable et des sources d'énergie flexibles à travers des zones géographiques étendues. Il faut mieux développer les instruments pour se prémunir contre les hausses de prix. Des organismes publics pourraient utiliser des instruments financiers pour se protéger contre la volatilité des prix au nom des clients, ce qui remplacerait à la fois le tarif social et le blocage des prix sans en avoir le côté intrusif. Et s'il faut vraiment un blocage des prix, qu'on songe à compenser les producteurs dont le coût de production dépasse le prix imposé.

Que faire dans l'immédiat ?

Ces mesures sont des améliorations structurelles du marché libéralisé tel qu'on le connait, dit l'ACER mais que faire là, maintenant, tout de suite, avec la guerre en Ukraine ? L'ACER a examiné les mesures prises par les États membres et a établi une taxonomie entre les plus interventionnistes (taxer les revenus excessifs des opérateurs ou bloquer les prix) et les moins interventionnistes (support ciblé aux utilisateurs vulnérables). Les mesures les plus interventionnistes sont les plus susceptibles de perturber le marché et d'envoyer de mauvais signaux aux acteurs de marché et aux investisseurs. Ces mesures étant prises, de manière dispersée, pays par pays, comment les transferts d'électricité entre pays vont-ils se réaliser? L'électricité continuera-t-elle bien d'aller des zones où son prix est le moins cher vers celles où il est le plus cher (et diminuer ce dernier au final).

L'ACER distingue, dans sa taxonomie interventionniste, 5 mesures : soutien aux groupes de consommateurs le plus vulnérables avec des chèques énergie, la taxation des profits au-dessus d'un certain niveau et redistribution aux consommateurs, subventionner le coût du gaz consommé par les producteurs pour qu'ils limitent en retour le prix auquel ils proposent leur électricité au marché, bloquer le prix de l'électricité et alors, le pire, segmenter le marché et réguler l'électricité en fonction du marché ou de la technologie, avec des prix et des quotas par filière (nucléaire, gaz...) ? Ceci aboutirait, dit l'ACER, à une fragmentation qui rendrait la concurrence inefficace avec moins d'acteurs par filière, moins d'équilibrage naturel entre sources de production, en fonction de leur abondance et de leur prix, pour assurer la sécurité d'approvisionnement.

La taxation des profits indus semble le plus juste mais est difficile à mettre en place dit l'ACER. Comment l'évaluer surtout au regard des contrats à long terme d'électricité déjà vendus à des prix plus faibles que ceux du trading ? On va donc taxer des producteurs sur un prix qu'ils n'ont pas pratiqué ? Les subsides, quant à eux, cacheraient les vrais problèmes en ne donnant pas les bons signaux comme la présence de sous-capacités. On ne s'en rendra compte que quand la pénurie se manifeste.

Jouer en amont sur le gaz

Ceci dit, la volatilité des marchés est essentiellement due aujourd'hui à la volatilité du gaz. N'est-ce pas là qu'il faut adresser le problème. On interviendrait ainsi non pas sur les marchés de l'électricité qu'on perturberait moins. Là aussi, des contrats à long terme sécuriseraient l'approvisionnement et rendraient les prix moins volatils. Cela permettrait aussi de sécuriser l'exportation, l'exploitation de nouveaux champs gaziers et la construction d'infrastructures grâce à cet engagement. Le stockage de gaz, bien développé en Europe, est un autre coussin pour la volatilité : on l'a vu avec la Pologne qui ne craint pas la rupture d'approvisionnement en gaz décrété par la Russie.

Plusieurs États membres ont activé le recours au fournisseur de dernier ressort du fait de la sortie du marché d'acteurs alternatifs qui ne pouvaient faire face à la volatilité des marchés. Cela a plutôt bien fonctionné. Aucun consommateur ne s'est retrouvé sur le carreau. Ce qui fonctionne moins bien, c'est l'information au client qui a signé des contrats qui lui ont mis le couteau sur la gorge. Et de citer le cas de contrats qui s'indexe sur les prix de marché J+1. L'ACER évoque l'idée d'une obligation similaire à MiFID pour les clients : c'est une régulation qui impose de n'offrir au client que des produits financiers qu'il est capable de comprendre. Certains contrats d'électricité mériteraient le même traitement. On pourrait même étendre les profils défensif, neutre et agressif pour définir le type de portefeuille boursier aux contrats d'électricité.

Enfin, l'ACER évoque tout ce qu'on peut atteindre en rendant dynamique la demande, qu'elle puisse mieux répondre aux signaux du marché. Las, la faible pénétration des compteurs intelligents rend cette piste encore lointaine mais le temps presse : quand toutes les voitures seront électriques, si tout le monde recharge sa voiture au même moment, il va y avoir un problème. S'il faut agir sur la demande, il faut se tourner vers les gros consommateurs industriels et mieux les rémunérer. Et n'oublions pas que l'économie doit s'électrifier pour se décarboner : la consommation d'un ménage passera de la sorte de 3.500 KWh à 16.000 KWh par an si les transports et le chauffage sont électrifiés. Oui, le temps presse.

Pour l'ACER, rien ne justifie de renverser la table du marché de gros de l'électricité mais on peut l'améliorer. Il ne faut pas avoir honte de l'admettre : l'impact financier de la décarbonation accélérée voulue par l'Europe (et c'est tant mieux) impose d'adapter sa copie.

_______

Pour en savoir plus: ACER's Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design, April 2022