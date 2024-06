« Les extrêmes sont un couple qui se tient par la main » (par Rachel Khan, écrivaine et actrice)

Ceci n'est pas une énième tribune moralisatrice ou démagogue. Cher lecteur, ne lis pas ce texte en diagonale. Pas de géométries variables, de triangulations, de plats de lentilles de LFI ou de couscous du RN, le contexte est trop lourd. Dimanche prochain, tu as un rendez-vous pour permettre à notre pays de rester une démocratie. L'heure est donc trop grave pour les vengeances ou les revanches narcissiques à travers les urnes. La société est fracturée, l'échiquier politique regorge de dogmes inquiétants, de mécontentement généralisé, de Français qui se sentent abandonnés. La réalité est un uppercut qui convoque notre responsabilité. Cher lecteur, si je te tutoie, c'est uniquement pour enjamber ma pudeur et te parler en toute intimité. Pourquoi? Parce que ce qui est en jeu, c'est l'existence même de notre République, berceau de notre liberté. Sensible.

Les populistes de droite comme de gauche ont profité du désenchantement et des renoncements. Le RN, avec son discours nationaliste, a captivé les laissés-pour-compte. Marine Le Pen a monopolisé le réel, les frustrations économiques, sociales, culturelles, l'insécurité, via une bonhomie redoutable. Or son programme économique n'est ni réaliste ni réalisable. Aussi, l'obsession assimilationniste de l'ultra-droite peine à disparaître sous le vernis de la banalisation. Pour preuve, l'interdiction de l'abattage religieux, dans le programme, empêchera de manger kasher. C'est ça, la lutte contre l'antisémitisme? Une lutte qui n'évoque jamais, d'ailleurs, toutes les formes de racisme. S'ajoute à cela un tâtonnement constant sur la binationalité. Je suis binationale et cela ne m'empêche pas de défendre la France!

Mais le RN a un soutien de taille : l'extrême gauche. Depuis plus de trente ans, sa manière de diaboliser l'extrême droite entraîne l'angélisation du RN. Jean-Luc Mélenchon et ses amis ne sont pas des adversaires politiques. Ils sont les ennemis de la République. Depuis des mois, ils harcèlent nos institutions, nos forces de l'ordre, disqualifient nos principes par la « victimocratie » de la rue et la « bordelocratie » de l'Assemblée. Leur seule ligne programmatique est le chaos. Ils crient à l'apartheid en étant séparatistes, gomment la lutte des classes pour la lutte des races, veulent le monopole de l'antiracisme en étant moteur de la haine du juif, et celui du féminisme sans les femmes victimes de l'islamisme. Par complaisance, lâcheté ou clientélisme, ils nourrissent l'insécurité et la guerre à bas bruit. Ils appellent au cessez-le-feu en rallumant la flamme.

Lecteur, je ne renvoie pas les extrêmes dos à dos, pour la simple et bonne raison qu'ils sont un couple qui se tient par la main. Ils sont le marchepied l'un de l'autre. Grâce à leur volonté de cliver, nous ne parlons presque plus le même langage. Or un pays « tour de Babel » est un pays à terre qui en viendra aux mains. Le RN et le NFP nous fragilisent en rendant la République divisible, l'inverse de notre texte constitutionnel. La France n'est ni antisémite, ni raciste, ni antisociale. Je suis bien placée pour le savoir en tant que Française, petite-fille de rescapé de la Shoah et de tirailleur sénégalais, juive, d'origine gambienne, animiste, catholique et musulmane. Il existe un rêve français, possible grâce à la puissance sacrée de notre culture.

Or, ce populisme, c'est la violation de l'héritage des Lumières, quand on est juif on doit disparaître, quand on est noire on doit se soumettre, quand on est femme on doit se taire. Je ne veux pas parler à ta place, cher lecteur, mais nous en avons assez de cette instrumentalisation des musulmans d'un côté, des juifs de l'autre, des racisés qui ne pourraient pas penser par eux-mêmes, des Blancs dominants ennemis de tout et des étrangers coupables de rien. Nous ne sommes un peuple ni ethnique ni religieux, nous sommes un peuple politique, des citoyens dont le socle commun est notre loi humaniste, au-dessus de tout. Nous voulons des représentants à la hauteur, capables de faire des choix à la mesure de l'urgence nationale, de nous protéger à la mesure des menaces internationales.

Face au populisme, la réponse est sans ambiguïté. Les démocrates, les républicains, les défenseurs de l'humanisme, de la culture, de l'État de droit, de la laïcité, de l'autorité sont le seul rempart contre ces dérives suicidaires. Le temps n'est pas à la candeur. Une vision raisonnée et raisonnable est une bataille plus discrète, mais aussi plus ardue que les buzz. Les conflits internationaux rappellent que la stabilité et la paix ne sont jamais acquises. La France, nation phare de la démocratie, doit se faire battante et fidèle à ses principes fondateurs. Pour cela, elle a besoin de tout le monde. Il n'est plus tolérable que les juifs, les femmes, les journalistes et les professeurs vivent dans l'autocensure d'une citoyenneté clandestine. Le choix à faire est entre la haine et la fraternité, entre le mensonge et la vérité, entre la division et l'unité. La défense de la République est la seule voie possible pour tenir. Cher (é)lecteur, il faut que dimanche prochain nous puissions rester debout.