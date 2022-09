Peut-on prévenir les incendies de forêt ?

Le constat de MétéoFrance est clair : le mois de juillet 2022 est le plus chaud et sec enregistré sur la période 1959-2022. La combinaison de l'absence de pluie et de la canicule assèche les sols et la végétation.

Les massifs forestiers les plus exposés sont situés sur les sols les plus sensibles à la sécheresse. La région méditerranéenne, mais aussi le sud-ouest et l'ouest de la France sont concernés et le reste du pays n'est plus à l'abri. En Gironde, qui n'est pas un département associé à un risque d'incendie élevé, bien qu'il détienne le record annuel de départs de feux, la capacité naturelle des sols sableux à retenir l'eau est faible. La végétation du sous-bois (fougères, graminées, bruyères...) se dessèche rapidement et devient très combustible. À la moindre étincelle, elle s'enflamme. Le feu peut se communiquer aux arbres qui la surplombent et se transforme vite en incendie s'il y a du vent. Le relief et le manque d'accès compliquent la situation.

Il est indispensable de comprendre ces mécanismes pour définir une stratégie de prévention alors que les sécheresses s'annoncent plus fréquentes. Cette action du quotidien, peu visible, s'organise durant l'hiver et le printemps et s'inscrit dans le temps long.

La prévention dans la gestion forestière : une nécessité

Face au risque de feu, les forestiers évaluent la vulnérabilité de leurs forêts. Les résineux, notamment les pins, sont souvent mis en cause. Est-ce si simple que ça ? Certes, les arbres qui poussent dans des conditions sèches présentent plus souvent un risque de départ de feu. Pour autant, ils ne brûlent pas spontanément et ont même développé des mécanismes d'adaptation. C'est le cas du pin maritime, une essence forestière présente naturellement dans le sud et le sud-ouest de l'Europe. Ses caractéristiques (écorce épaisse...) lui assurent une certaine résistance aux feux de faible intensité.

Pour survivre et pousser, les essences doivent être adaptées au terroir. Dans les Landes de Gascogne, il faut qu'elles tolèrent à la fois la forte acidité naturelle des sols, l'excès d'eau en hiver et la sécheresse en été. Très peu d'essences supportent de telles contraintes. Après des décennies, les travaux de la recherche sont formels : il a été pour l'instant impossible de trouver des essences de substitution au pin maritime.

La vulnérabilité des forêts est liée à la continuité verticale et horizontale du combustible

En forêt, la végétation est présente du sol à la cime des arbres et de parcelle à parcelle : les feuilles sèches au sol, les herbacées, les arbustes et les différents arbres. Dans les conditions climatiques de l'été 2022, un sous-bois dense ne peut pas maintenir la fraîcheur et l'humidité, deux conditions qui abaissent le risque incendie. Le sous-bois devient une masse combustible qui peut transformer un incendie en un véritable brasier. Il faut donc entretenir les forêts.

Pour ce faire, différentes techniques peuvent être mobilisées, en fonction du contexte. Les débroussaillements, les éclaircies et les élagages régulièrement pratiqués permettent de maîtriser le sous-bois, d'espacer nettement les cimes de la végétation au sol, en rompant l'homogénéité du massif forestier. Pour être efficaces, elles doivent atteindre une surface critique, ce qui suppose souvent l'association de propriétaires voisins. La question de leur coût et de leur prise en charge se pose. Les activités sylvopastorales en région méditerranéenne ont pu historiquement contribuer à entretenir les espaces forestiers. La forêt cultivée et entretenue dans les Landes de Gascogne est aussi une réponse de longue date, mise en place après les grands incendies des années 1940 qui virent aussi naître les premières assurances mutuelles.

Souvent présenté comme un moyen de limiter la vulnérabilité des forêts, le mélange des essences ne donne pourtant aucune certitude concernant un effet significatif sur la vulnérabilité au feu (le chêne vert est aussi inflammable que le pin). Cependant, les autres bénéfices, notamment écologiques, des mélanges sont nombreux et il est donc intéressant de les favoriser au sein du peuplement, en mosaïque ou en lisière, à condition de continuer à maîtriser la végétation. Par contre, la futaie irrégulière avec ses différents étages de végétation assure la continuité verticale et rend la forêt plus vulnérable en cas de risque élevé.

Le territoire dans son ensemble doit être adapté

Accès pour les pompiers, pare-feu, points d'eau bien répartis et tours de guet font partie des équipements de prévention essentiels. Classé à haut risque depuis 1945, le territoire des Landes de Gascogne fait l'objet de travaux continus depuis plus de 70 ans. L'organisation de la Défense des Forêts Contre I'Incendie est spécifique et collective, animée par un réseau de sylviculteurs bénévoles dans leur majorité. Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours et de la Sécurité Civile se sont appuyés sur les équipements de la DFCI. Même si le réseau n'a pas suffi pour contenir les feux attisés par la sécheresse et le vent, il a permis d'éviter les victimes et la plupart des dégâts aux habitations. Car les enjeux humains, notamment dans le Bassin d'Arcachon, sont bien plus importants qu'en 1945 et la protection des zones d'habitation a demandé des efforts considérables avec, sans doute, des arbitrages sur la répartition des moyens disponibles.

La question du risque de feux de forêt se pose à l'échelle du territoire. Plus de 90 % des départs de feu sont d'origine humaine et la densité de la population est un paramètre essentiel pour la sécurité des personnes et des biens mais aussi des forêts.

L'intensité des actions de débroussaillement doit être adaptée au risque de mise à feu. Il est plus fort le long des zones urbanisées et des infrastructures de transport routier ou ferroviaire. Les opérations doivent donc y être renforcées, jusqu'à créer des ruptures de combustible. Elles sont sous la responsabilité de différents acteurs : forestiers mais aussi communes, départements, gestionnaires d'infrastructures et résidents.

L'aménagement du territoire est un instrument de prévention à part entière. Les documents d'urbanisme doivent à ce titre intégrer le risque par des mesures spécifiques. Les obligations légales de débroussaillement permettent de limiter la vulnérabilité des interfaces entre forêt et habitations et servent à protéger la forêt mais aussi les maisons. Ces mesures d'autoprotection doivent être connues et intégrées par les résidents des zones à risques ; elles nécessitent de nombreuses actions d'information et de formation. Le partenariat entre les collectivités locales, les services de secours et les forestiers, privés et publics, est un élément clé pour la protection des territoires, à mener sur le long terme.

Il convient toutefois de rappeler que tirer des conclusions trop hâtives sur ces incendies, sur les essences ou sur les sylvicultures pratiquées négligerait le vrai sujet : l'accélération du changement climatique.