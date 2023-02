Prévenir l’absentéisme, une nécessité absolue pour l’entreprise

C'est un signal d'alerte : d'année en année, l'absentéisme - qui recouvre toutes les absences qui ne peuvent pas être prévues à l'avance (arrêts maladie ordinaires, accidents du travail, maladies professionnelles, congés enfants malades, absences injustifiées) - augmente et bouleverse l'organisation de nos entreprises.

La hausse est même spectaculaire si l'on considère les chiffres d'avant la crise sanitaire et d'aujourd'hui : le taux annuel d'absentéisme a progressé de plus de 25 points en trois ans, passant de 4,8% en 2019 à un chiffre estimé à 6% en 2022. En d'autres termes, dans une structure d'une centaine de personnes, il faut chaque jour pallier l'absence de six salariés.

Cette évolution est probablement un signe supplémentaire du changement du lien des salariés à l'égard de leur travail dans un contexte de désengagement diffus, nommé « grande démission » ou démission silencieuse, qui touche une population active plus large, et pas seulement les jeunes salariés.

Un mouvement de fond

Ce phénomène reste toutefois hétérogène en fonction des populations : si les secteurs de l'agroalimentaire et de la santé présentent toujours les taux d'absentéisme les plus élevés, le commerce et le BTP connaissent une hausse significative par rapport à 2021 (respectivement +32 % et +22 %).

Nous observons aussi une hausse sensible de l'exposition chez les moins de 30 ans au premier semestre 2022 à cause de l'impact plus fort de la cinquième vague Covid chez les jeunes. Mais l'absentéisme chez les plus de 55 ans reste plus élevé de 60% et plus grave avec un nombre de jours d'absence supérieur de 20 jours en moyenne.

Face à cette tendance de fond, il existe des moyens de diagnostic, de prévention et d'accompagnement efficaces. Car si l'absentéisme est à la fois un indicateur du climat de l'entreprise et de sa performance sociale, il représente aussi un coût significatif de l'ordre de 3% de la masse salariale - si l'on considère uniquement les coûts directs liés au maintien de salaire des absents - un chiffre en forte hausse.

L'art de la prévention

Multiples, les causes de l'absentéisme sont difficiles à appréhender, d'autant qu'elles diffèrent souvent en fonction de l'activité de l'entreprise ou du site et sont liées aux conditions de travail ou à des facteurs exogènes comme la vie privée et familiale. Il n'existe pas de solution parfaite et globale pour le traiter.

Un bon diagnostic doit donc être propre à chaque entreprise. Il doit partir d'une analyse quantitative à partir de la collecte de données. Ces dernières permettent d'établir un tableau de bord, des indicateurs et de suivre l'évolution dans le temps du phénomène, d'avoir une vision fine des composantes sous-jacentes (exposition, fréquence, gravité) et de pouvoir se comparer et déterminer un seuil d'alerte. Le baromètre interne est également un bon outil d'analyse.

Comprendre mais aussi prévenir

La stratégie de prévention est en effet centrale pour contrer cette hausse de l'absentéisme. Les remèdes existent au travers de la sensibilisation ou des ateliers par exemple, mais ne sont pas toujours déployés avec l'énergie nécessaire à travers l'aménagement des conditions de travail, de l'accompagnement sur-mesure, formation et écoute des managers, partage des valeurs de l'entreprise et du projet stratégique.

Ces actions peuvent apporter des réponses à des problématiques identifiées de TMS (troubles musculosquelettiques) et de risques psychosociaux à l'ère où le télétravail se généralise.

Le défi du retour à l'emploi

Enfin, l'accompagnement dans le retour à l'emploi est hélas souvent négligé et génère un fort risque de rechute. Ainsi, un salarié ayant eu un arrêt de travail au cours de l'année a deux fois plus de risque d'être de nouveau absent l'année suivante. Le retour à l'emploi est d'autant plus difficile que la période d'absence a été longue. Il ne faut pas sous-estimer la fragilité des salariés dans ces circonstances et les outils parfois très simples à mobiliser pour un retour réussi.

Le taux d'absentéisme peut finalement être vu comme révélateur du bon fonctionnement du corps social constitué au sein de l'entreprise, de manière similaire au turnover auquel il est souvent corrélé. L'absentéisme entre d'ailleurs en compte dans l'évaluation des entreprises du point de vue de la RSE.

La hausse récente de l'absentéisme porte aussi l'interrogation des salariés sur le sens de leurs missions au sein de l'entreprise, la reconnaissance, l'adhésion à un projet collectif qu'ils cherchent dans le travail. Elle impose à tous, et notamment aux dirigeants, une réflexion sur la valeur et les valeurs partagées, l'organisation du travail, la responsabilité et la confiance.