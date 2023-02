Après la réforme des retraites : vers une loi sur le plein emploi

Le gouvernement prépare déjà l'après : pour faire passer la pilule de la réforme des retraites, il réfléchit à une loi intitulée « Plein emploi », avec au menu quelques mesures « plus sucrées » pour le monde du Travail et les syndicats... Emmanuel Macron a d'ailleurs prévu ce mardi matin à Rungis, pour évoquer la valeur Travail. La convention Renaissance, qui se réunit ce lundi en fin de journée a pour but de jeter les bases de ce futur texte. Élisabeth Borne, Bruno Le Maire, et Olivier Dussopt ont prévu d'y assister.