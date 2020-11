Quand des ministres aspirent à une presse sans pluralisme

La macronie rêve-t-elle de disposer de sa Pravda ? Rappelez-vous ce journal soviétique, la voix du Parti communiste entre 1918 et 1991. Pravda en russe signifie Vérité. Dans les régimes totalitaires, le sens des mots est totalement perverti, souvent utilisé à contre sens. Une situation décrite avec une terrible justice par le britannique George Orwell dans son roman d'anticipation 1984 qui avait surnommé le ministère de la propagande le Ministère de la Vérité.

Certes, on n'en est pas encore là sous la macronie, quoique... Plusieurs déclarations récentes de ministres devraient inquiéter tout démocrate qui se respecte. Mercredi, devant les sénateurs, le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti a ainsi confirmé son intention de vouloir modifier « la loi de 1881 » sur la liberté de la presse, afin d'aboutir à « l'éviction de ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas de profiter de cette loi [...] et qui viennent s'y lover ». Cette déclaration instaure le soupçon en préambule. Mais surtout : de quel droit l'État aurait-il son mot à dire sur la qualité des journalistes ?

Pour le gouvernement, cette nouvelle affirmation tombe au plus mal alors que les discussions à l'Assemblée de la proposition de loi « sécurité globale » prennent un tour de plus en plus polémique, et notamment l'article 24 qui...