COVID-19 : 2020, quand la dystopie devient réalité

Quelques heures après l'annonce du reconfinement national par le président Macron, un vent de panique a semblé s'emparer du pays. En région parisienne, dès jeudi après midi, plus de 700 km de bouchons se sont formés. Même scénario dans la plupart des grandes métropoles françaises. Les heureux Français disposant d'une maison secondaire n'ont pas hésité une seule seconde, comme les étudiants qui ont préféré rentrer dans leurs familles respectives. Les gares, également, étaient prises d'assaut. Dans les rues de Paris, les accrochages entre automobilistes, motards, cyclistes et piétons se sont multipliés. L'ambiance semblait comme irréelle, mais c'était pourtant bien la réalité. « C'est l'exode », écrivent alors plusieurs twittos.

Devant une telle « chienlit », les images de films catastrophes nous reviennent en mémoire. On pense aussi à la série d'anticipation britannique coproduite par HBO "Years and years", qui dépeint un Royaume-Uni dans un contexte post Brexit, confronté au populisme, aux bouleversements technologiques et climatiques. Une dystopie qui raisonne étrangement avec ce qui...