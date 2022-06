Séisme aux élections législatives : les leçons à tirer

Le second tour des élections législatives du 19 juin a mis un terme au long cycle électoral faisant se succéder deux tours de présidentielle et deux tours de législatives. À la présidentielle, Emmanuel Macron avait été largement réélu, surtout si on se rappelle qu'un président sortant mécontente inévitablement une partie du corps électoral.

Mais les élections législatives du week-end dernier auront marqué un énorme décrochage de l'électorat de la majorité présidentielle. L'enjeu principal pour le second tour était bien sûr de savoir si la majorité présidentielle aurait aussi une majorité absolue de députés ou si, comme le laissaient supposer les sondages, elle n'aurait qu'une majorité relative.

Défiance envers la majorité

Les résultats sont très mauvais pour la majorité. Ensemble obtient 245 sièges, loin de la majorité absolue de 289. La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) a 133 députés, dans la fourchette basse de ce qu'annonçaient les sondages. Par contre le Rassemblement national compte 89 élus contre 8 en 2017 et 35 en 1988 avec un mode de scrutin à la proportionnelle départementale. Les Républicains en ont 60, moins de la moitié du groupe parlementaire qu'ils avaient de 2017 à 2022. Il y a 20 divers gauches, 10 régionalistes, 10 divers droite, 4 divers centre, 4 UDI, 1 droite souverainiste.

Ajoutons que les deux principaux blocs sont composites. Dans la majorité relative présidentielle, LREM n'aurait que 162 députés, presque la moitié moins qu'en 2017, le MoDem 45 (à peu près comme en 2017), Horizon, le nouveau parti d'Édouard Philippe, 27.

Du côté de la NUPES, La France insoumise (LFI) a 79 élus (contre 17 aujourd'hui), EELV 25, le PS 25 et le PCF 12 (qui vont avoir une difficulté à constituer un groupe parlementaire). Il est fort possible que cette coalition s'effrite ou se fracture, vu les écarts importants de programme notamment sur l'Europe et sur l'OTAN.

Pour la première fois depuis 2002, où le mandat présidentiel avait été réduit à cinq ans et le calendrier électoral inversé, il n'y a pas d'amplification de la victoire présidentielle aux législatives. Il semble y avoir eu, au contraire, un fort mouvement de défiance à l'égard de la majorité. Le front contre les « extrêmes », que le camp présidentiel avait appelé de ses vœux, n'a pas fonctionné. La peur d'un « chaos » si gauche et droites radicales arrivaient en tête n'a pas non plus mobilisé.

Un futur fait d'alliances ?

La situation pour les cinq ans à venir est donc très ouverte, obligeant le pouvoir à trouver des majorités alternatives au cas par cas, à moins qu'il ne réussisse à convaincre des élus de droite ou divers gauche, de le rejoindre. Ces résultats montrent que les recompositions du système partisan français ne sont pas terminées. Les Républicains pourraient éclater ou s'effriter, certains évoluant vers la macronie, d'autres pouvant rejoindre le Rassemblement national.

Cette situation de très fort affaiblissement de la majorité pouvait déjà se lire dans les résultats du premier tour législatif. La coalition présidentielle n'obtenait qu'environ 25,7 % des suffrages exprimés, au même niveau que la NUPES. Si on compare avec 2017, LREM avait alors recueilli au premier tour 32.3 % des exprimés, soit presque 7 points de plus que le 12 juin 2022. Trois grands blocs partisans émanaient des urnes : Ensemble, la NUPES et la droite radicale à environ 24 % (RN, Reconquête, droite souverainiste), alors que la droite traditionnelle était réduite à 13.6 % (LR, UDI, divers droite).

Le niveau record de l'abstention (52.5 % des inscrits) a empêché beaucoup de candidats de se maintenir puisqu'il faut obtenir au moins 12.5 % des électeurs inscrits (soit plus de 25 % des exprimés dans la plupart des circonscriptions). Le second tour opposait donc partout (à 7 exceptions près) des duels de candidats : 415 Ensemble étaient qualifiés, 380 NUPES, 209 RN et 71 LR.

Une stratégie peu convaincante

Le fort recul d'Ensemble aux législatives par rapport à la présidentielle est probablement lié à l'adoption d'une stratégie peu convaincante. En 2017, le président fraîchement élu avait choisi très vite un premier ministre. Son gouvernement portait des mesures populaires avant le premier tour, notamment en matière de moralisation de la vie politique.

En 2022 en revanche, le chef de l'État a tardé pour annoncer son gouvernement, sans s'engager sur des mesures spécifiques malgré une crise climatique, économique et sanitaire évidente. Ainsi, sur la question phare du pouvoir d'achat, la Première ministre s'est contentée d'annoncer tardivement une revalorisation de 4 % des pensions pendant l'été.

Le programme présidentiel pour les cinq ans à venir demeure ainsi vague, notamment en matière de politique économique, comme si le président voulait se garder des marges d'initiative quant à la politique qu'il mènera, ou comme s'il pensait que sa présence sur la scène internationale suffisait à attirer les électeurs. En témoigne le flou autour de sa dernière proposition avec un Conseil national de la refondation

Dans ce contexte, l'alliance électorale opérée par Jean-Luc Mélenchon a réussi à quasi tripler le nombre de députés de gauche à l'Assemblée nationale.

Cependant, en pourcentage des suffrages exprimés, elle est seulement stable en pourcentage par rapport à 2017 autour de 30 % (avec les divers gauches), alors que la droite radicale a progressé d'environ 10 points.

L'importance de l'abstention

Enfin, le second tour confirme le premier quant à l'importance de l'abstention : 53.8 %, un peu plus qu'au premier tour législatif mais un peu moins qu'au second tour de 2017 (57 %). Les écarts sont encore plus importants qu'avant selon les générations et les catégories sociales : quand chez les plus de 65 ans, deux électeurs inscrits sur trois vont voter, ce n'est le cas que d'une personne de moins de 35 ans. Beaucoup d'ouvriers et d'employés sont aussi devenus très fatalistes, ne voyant pas l'utilité d'aller voter.

Il y a là une question très importante dont les pouvoirs publics devraient se saisir dès le début de la législature pour que des réformes puissent éventuellement être mises en œuvre en 2027. On sait que l'abstention pourrait reculer - sans qu'il y ait de solutions miracles - avec l'introduction d'un mode de scrutin au moins en partie proportionnel, avec la possibilité de voter par correspondance ou par Internet, avec aussi une réforme de l'inscription sur les listes électorales pour éviter qu'il n'y ait beaucoup de « mal-inscrits ».

Nombreux sont aussi ceux qui proposent de mettre en œuvre une vraie politique de renforcement de la citoyenneté chez les jeunes, de développer des programmes incitatifs au vote pendant les campagnes électorales, ou encore d'organiser de grands débats contradictoires entre les partis et que les professions de foi arrivent suffisamment à l'avance chez les électeurs. Une réflexion sur le type de réformes à mettre en œuvre est urgente pour l'avenir de la démocratie représentative en France.

Par Pierre Bréchon, Professeur émérite de science politique, Sciences Po Grenoble, Auteurs historiques.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.