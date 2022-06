Législatives : tous les points forts à retenir de ce second tour

Pas de majorité absolue pour le parti présidentiel, le scénario du pire

Deux mois après sa réélection, le chef de l'Etat qui avait exhorté plusieurs fois les Français à lui donner « une majorité forte et claire » n'a pas été entendu et voit même le RN, désigné comme l'ennemi N.1 de la présidentielle, débarquer massivement et contre toute attente au Palais-Bourbon avec jusqu'à une centaine de députés selon certaines estimations. Comme l'a affirmé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, il faudra au parti présidentiel « faire preuve de beaucoup d'imagination » pour agir dans cette « situation inédite ». « On composera avec tous ceux qui veulent faire avancer le pays, la main est tendue », a affirmé pour sa part dimanche la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, après les résultats du second tour des législatives qu'elle a jugés « décevants ». Le parti présidentiel a obtenu qu'une petite majorité relative des sièges à l'Assemblée nationale : 210 à 260 sièges (selon les instituts de sondage), loin des 289 sièges pour une majorité absolue. LREM se retrouve donc contraint de chercher des alliances pour légiférer.

La Nupes devient « la 1ère force d'opposition »

Le camp Macron devra désormais batailler face à une gauche unie puissante (LFI, PS, EELV et PCF), qui devient la première force d'opposition avec de 150 à 203 députés, selon différents instituts de sondage, 149 selon Ipsos. La députée LFI Clémentine Autain a salué une « percée incroyable », y voyant une « validation de la stratégie portée par Mélenchon ». L'alliance de la gauche Nupes devrait être présente dans 480 circonscriptions. Au premier tour, la majorité sortante était arrivée au coude-à-coude - autour de 26% des voix - avec l'alliance de gauche.

Percée historique du RN

La majorité devra aussi composer avec un Rassemblement national renforcé qui, avec de 62 sièges selon le décompte de l'AFP à 21h30, constitue la grande surprise de ce deuxième tour ; un « tsunami », s'est félicité le président par intérim du parti Jordan Bardella, alors qu'en 2017 le RN ne comptait que huit élus en 2017. Le RN sera en mesure de former facilement un groupe parlementaire, soit au moins 15 députés, ce qui donne davantage de moyens et de temps de parole. Le parti de Marine Le Pen, réélue dans le Pas-de-Calais, n'y était parvenu qu'une fois dans son histoire, de 1986 à 1988, du temps du Front national, grâce à la proportionnelle (35 députés).

Marine Le Pen a promis « de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas, cette extrême gauche antirépublicaine ». Elle a aussi affirmé que les membres de son groupe formeront « l'avant-garde de cette élite politique qui prendra la responsabilité du pays lorsque l'aventure Macron aura pris fin ».

Les Républicains se rêvent en faiseurs de roi

Les Républicains et leurs alliés peuvent espérer entre 60 et 78 sièges selon les instituts de sondages. Dans cette future assemblée, sans majorité absolue pour le parti présidentiel, Les Républicains se rêvent faiseurs de roi. Appui potentiel de l'alliance constituée autour du président Emmanuel Macron pour former un gouvernement de coalition, LR restera néanmoins dans l'opposition, a déclaré dimanche son président, Christian Jacob.

Ces ministres et ténors de la « macronie » battus

Des membres du gouvernement et des figures importantes de la « macronie » ont été vaincus dans les urnes. Christophe Castaner, proche du chef de l'Etat, s'est incliné dans son fief des Alpes-de-Haute-Provence, tout comme le président de l'Assemblée nationale sortante Richard Ferrand, éliminé de justesse par une candidate socialiste dans le Finistère. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a été battue dans le Pas-de-Calais où elle était élue depuis 2012, tout comme la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin dans l'Essonne, selon une estimation de TF1. La ministre de la Mer Justine Benin, défaite dans sa circonscription de Guadeloupe, devra-elle aussi quitter le gouvernement, selon une règle édictée par l'Elysée en 2017 et reconduite cette année. L'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu, a été battu dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, à Chevilly-Larue par la candidate Nupes Rachel Keke, une femme de chambre.

Ceux qui restent

Quinze membres du gouvernement d'Elisabeth Borne étaient candidats, dont la Première ministre, qui l'a emporté avec environ 53% des suffrages dans le Calvados, pour la première fois de sa carrière politique. En difficulté à l'issue du premier tour, le ministre délégué à l'Europe Clément Beaune serait élu de justesse à Paris avec 50,8% selon des projections de TF1, au détriment de la candidate de la Nupes Caroline Mecary. Pari gagné pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, réélu dans le Nord avec plus de 57% des voix et pour son collègue des Solidarités Damien Abad dans l'Ain avec environ 57,8% des voix face à une candidate Nupes. Facile victoire pour le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal, réélu avec 62,8% des suffrages dans les Hauts-de-Seine. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est réélu dans l'Ardèche (58,74% selon des résultats partiels) tout comme son collègue des Relations avec le Parlement Olivier Véran dans l'Isère, avec plus de 67% des voix. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, est réélu dans le Loir-et-Cher avec 57% des voix, tout comme son collègue du Commerce extérieur Franck Riester qui était opposé à un représentant du Rassemblement national en Seine-et-Marne.

Une abstention record

Sans surprise, ce scrutin, le 4e en deux mois après la présidentielle, a été boudé par les Français alors qu'une partie du pays subissait une vague de chaleur inédite par sa précocité. Le taux d'abstention devrait atteindre entre 53,5% et 54%, en hausse de plus d'un point par rapport au premier tour (52,49%), selon les instituts de sondage. Elle n'atteindra toutefois pas le record du second tour de 2017 (57,36%).

(Avec AFP et Reuters)