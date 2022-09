Vers un investissement raisonné dans l'énergie ?

Les profits et les pertes peuvent fluctuer fortement en fonction de petits changements dans la demande ou des actions des pays pétroliers comme l'Arabie saoudite et la Russie. Leurs intérêts peuvent entrer en conflit avec ceux des entreprises publiques du secteur. Un déséquilibre entre l'offre et la demande peut provoquer d'énormes fluctuations des prix du pétrole.

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il y a moins d'opportunités dans le secteur pétrolier. La volatilité du marché de l'énergie a conduit les entreprises à sous-investir dans la production future, ce que l'OPEP+ a précédemment imputé aux prix élevés du pétrole. En fait, le nombre d'appareils de forage aux États-Unis a recommencé à baisser, ce qui crée des problèmes pour l'offre future. Dans ce contexte, on peut constater un déficit structurel qui ne peut être éliminé ou comblé assez rapidement. D'autre part, un relèvement des taux de la Fed (Réserve fédérale des États-Unis), sur fond de hausse de l'inflation, pourrait dessiner un scénario de ralentissement de l'économie, ce qui pourrait nuire au prix du pétrole, un risque à ne pas négliger non plus.

Un univers très volatile

Il est essentiel pour les investisseurs d'être conscients de la volatilité du secteur pétrolier. Pour cette raison, il est préférable de se concentrer sur les entreprises conçues pour résister aux inévitables ralentissements du secteur. Cela signifie qu'il faut se concentrer sur celles qui sont relativement immunisées contre les fluctuations de prix, comme les géants pétroliers intégrés et ceux dont les coûts sont très bas. Les entreprises du secteur intermédiaire, grâce à leurs contrats, devraient également être en mesure de faire face à des conditions de marché défavorables plus facilement que les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

L'industrie pétrolière est par nature risquée pour les investisseurs. Si chaque segment de l'industrie présente un ensemble spécifique de facteurs de risque, l'activité pétrolière est cyclique et volatile. La demande de pétrole suit généralement la croissance économique. Une économie forte peut favoriser la hausse des prix du pétrole et la rentabilité des producteurs de pétrole. Toutefois, la géopolitique et l'allocation des capitaux jouent également un rôle crucial dans ce secteur. Les plus grands pays exportateurs de pétrole au monde sont membres de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), le cartel qui coordonne les politiques pétrolières de ses membres. Les actions de l'OPEP peuvent avoir une incidence considérable sur le prix du pétrole. Elle peut suspendre l'approvisionnement pour faire monter les prix, ou augmenter la production pour les faire baisser. L'OPEP a usé de son pouvoir au fil des ans, provoquant d'énormes fluctuations des prix du pétrole.

Une certaine prudence de mise ?

La gestion du risque est essentielle pour investir dans le secteur pétrolier. Le marché pétrolier peut être assez fragile, et même un petit déséquilibre entre l'offre et la demande entraîne souvent la faillite de l'entreprise. Cela est apparu clairement début 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a fait chuter le secteur. Toutefois, l'inverse est également vrai : les prix du pétrole peuvent s'envoler lorsque la demande s'améliore face à une pénurie de l'offre. C'est ce qui s'est produit début 2022, lorsque les prix du pétrole ont augmenté alors que l'économie commençait à se remettre de la pandémie et que l'offre était sous pression à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

En raison de cette dynamique, les investisseurs doivent être prudents lorsqu'ils choisissent des actions pétrolières. Ils doivent se concentrer sur les entreprises capables de survivre aux périodes difficiles, car elles seront mieux placées pour prospérer lorsque les marchés seront à nouveau en bonne santé.