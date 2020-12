Avec le Galicia, Brittany Ferries s’ancre dans le futur

Pour la Brittany Ferries, la présentation inaugurale le 27 novembre du Galicia a marqué un grand moment. L'arrivée dans la flotte de ce navire de nouvelle génération ne coïncide pourtant pas avec une période faste. En 2020, la compagnie basée à Roscoff et battant pavillon français (2.000 marins, 2.400 à 3.000 collaborateurs) n'aura transporté que 610.000 passagers contre 2,6 millions d'ordinaire et 160.000 camions.

Deux liaisons hebdomadaires

Mais au travers du Galicia, l'entreprise souhaite s'ancrer dans le futur et la modernité. Long de 215 mètres et disposant de 3.000 mètres linéaires de garage (soit 155 camions), le Galicia devient le plus grand navire de la flotte. Il va permettre à la compagnie maritime, fragilisée par la crise sanitaire et l'impact du Brexit, de consolider sa liaison entre...