Vers 70 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de l’île d’Ouessant

D'ici à 2023, Akuo Energy et l'entreprise de fabrication d'hydroliennes Sabella se font fort de décarboner Ouessant et de garantir à ses habitants une autonomie énergétique durable. Plus de 90% de l'alimentation en électricité provient actuellement de sa centrale au fioul. Le projet Phares entend garantir au moins 70% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'Ouessant d'ici à quatre ans. Les partenaires prévoient la mise en service de deux hydroliennes, d'une éolienne et d'installations photovoltaïques innovantes.

Des hydroliennes D12 seront immergées pour 25 ans dans le Fromveur, devenant un des maillons d'une ferme pilote multi énergies. Le mix énergétique sera aussi couvert par une éolienne, des panneaux solaires et un système de stockage installés sur l'île. Pour Sabella, la diversification du modèle énergétique d'Ouessant marque un enjeu de développement.

Cinq hydroliennes par an d'ici à 2028

L'entreprise y mène depuis 2015 des expérimentations qui se sont concrétisées par l'immersion d'une hydrolienne D10 dans le Fromveur. Sabella souhaite exporter sa stratégie insulaire en s'appuyant sur le modèle ouessantin. Sa technologie vise les zones non interconnectées au réseau électrique national et intéresse l'Australie etplusieurs îles des Philippines et d'Indonésie.

Sur le plan industriel, la PME va implanter un site d'assemblage d'hydroliennes sur le nouveau polder EMR (Énergies marines renouvelables) du port de Brest. Objectif : produire cinq hydroliennes par an d'ici à 2028, puis plus de 30. Une levée de fonds est envisagée à l'automne.