Areva et McPhy veulent faire rouler la Touraine à l’hydrogène

La crise sanitaire et le confinement au sein des collectivités territoriales n'empêchent pas les dossiers en cours d'avancer. Le résultat définitif de l'appel d'offre, lancé début 2020 par la communauté de communes Touraine vallée de l'Indre (CCTVI) associée avec la métropole de Tours pour la construction d'une seconde station d'hydrogène, devrait ainsi être connu courant juillet. D'un montant compris entre 2,5 millions et 3 millions d'euros, le futur équipement, qui sera basé à Sorigny à 20 kilomètres au sud de Tours, comprendra une unité de production mais aussi de distribution et de stockage de gaz propre. A ce stade, les offres de trois concurrents ont été retenues lors d'une première sélection. Il s'agit d'une part de McPhy, société basée dans la Drôme et cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext.

Deux atouts majeurs

D'autre part, Areva H2Gen, la filiale d'Areva spécialisée dans la fabrication et le stockage d'hydrogène, est aussi sur les rangs. Un troisième acteur de l'énergie, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a également été pré-sélectionné par la CCTVI. Outre son empreinte carbone nulle, l'hydrogène présente deux atouts majeurs, un rechargement rapide comparable à l'essence, et une autonomie conséquente comprise entre 300 et 500 kms. Le prix élevé des véhicules reste en revanche un handicap, avec seulement quelques modèles disponibles chez Renault et Toyota.

Une première station de fabrication d'hydrogène avait déjà été réalisée en 2019 par McPhy sur Isoparc, le parc d'activité de la petite commune de Sorigny. L'objectif était à l'époque d'alimenter une dizaine de véhicules communaux ainsi qu'un parc de vélos grâce à ce carburant alternatif. Le second étage de la fusée est nettement plus ambitieux. Le futur électrolyseur sera en principe en capacité de produire sur site l'hydrogène propre pour tous les types de véhicules équipés du territoire, publics comme une flotte de bennes à ordures, mais aussi privés. Pour répondre à la demande, l'équipement sera par ailleurs alimenté en électricité par un champ de 14.000 panneaux voltaïques construit sur Isoparc à partir de mai. L'ensemble devrait être opérationnel en principe à la fin de l'année.

Projet à l'échelle de la métropole tourangelle

L'installation d'un second électrolyseur à Sorigny s'inscrit au sein d'un dispositif plus large de promotion du carburant vert à l'échelle de la métropole tourangelle. A ce titre, une autre station de production d'hydrogène est également en projet au nord de Tours, à proximité de l'aéroport. Comme celui de Sorigny, le futur équipement sera également situé non loin de l'autoroute A10 afin de servir de borne de rechargement pour les véhicules de tourisme traversant l'agglomération. Cette dernière alimentera également la future flotte de bus à hydrogène de Tours.