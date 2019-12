Comment MoéBus finance les bus propres à Tours et Orléans

Commandées en avril par Keolis, les quatre nouvelles navettes électriques « citadines » commencent à se roder depuis la rentrée au sein de la métropole tourangelle. Plus modestement, son homologue orléanaise n'en a acquis qu'une seule. Blois, elle, en est encore au stade de l'inscription.

Favoriser la mobilité propre

Sélectionné fin 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le programme MoéBus conçu par Vertigo est entièrement financé par les fournisseurs d'énergie Total Direct Énergie et Bolloré Energy. Via le dispositif des Certificats d'économie d'énergie mis en place en 2005 dans le cadre du principe « pollueur-payeur », les deux géants s'engagent à favoriser la mobilité propre au profit des collectivités. Dans le cas précis, l'accent est mis sur le renouvellement des flottes de bus thermiques par des versions mues par l'électricité.

Lire aussi : Transports publics : et si on rêvait à un 100% électrique ?

Disposant d'une enveloppe de 36 millions d'euros, Vertigo, société indépendante mais qui compte dans son capital Total Direct Énergie, paye cash 30% de la commande passée par les opérateurs de transports publics. Un accélérateur pour la prise de...