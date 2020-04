Epicerie fine : d’Orléans à la Nouvelle Orléans pour la maison Martin Pouret

Le jumelage depuis janvier 2018 de la Nouvelle Orléans et de la préfecture du Loiret constituait une aubaine à ne pas rater pour David Matheron et Paul Olivier Claudepierre, repreneurs du fabricant de vinaigre et de moutarde haut de gamme il y a sept mois. Ce point d'ancrage aux Etats-Unis a été choisi par le duo de quadragénaires diplômés de l'Essec en raison du capital de sympathie dont bénéficie la ville de Jeanne d'Arc auprès des habitants de Louisiane. Martin Pouret, qui recherche un distributeur pour diffuser ses produits à partir du second semestre, envisage ensuite une implantation dans d'autres Etats américains.

L'export avait déjà été initié par l'ancien propriétaire de la marque, Jean François Martin, mais bénéficie d'un sérieux coup de fouet orchestré par les deux entrepreneurs quadragénaires. Leader du vinaigre en Norvège, Martin Pouret aurait dû se retrouver courant avril sur les étals de magasin Isetan à l'occasion de la French week. Ce grand magasin « faiseur de tendances » à Tokyo est l'équivalent du Bon marché à Paris. En raison de la crise sanitaire, l'opération de promotion des produits français sera normalement reportée en septembre dans la capitale...