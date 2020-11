Les stores made in Nottonville font un tabac sur le Web

Le e-commerce a permis au groupe Ageclair de créer 50 emplois en Eure et Loir depuis 2010. (Crédits : Reuters)

NOTTONVILLE (28). En créant en 2010 la marque de e-commerce Stores et Rideaux, le groupe Ageclair a triplé chiffre d’affaires et effectifs en dix ans. La montée en puissance du made in France, portée par la crise sanitaire, laisse espérer à son président des perspectives encore plus favorables à l’horizon 2025.