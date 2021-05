Sondage : en Centre Val de Loire, le RN perce, le centre et la droite bien placés

Le sondage publié ce mardi matin pour France Bleu place en tête du premier tour des élections régionales dans le Centre Val de Loire le candidat du Rassemblement national, Aleksandar Nikolic. Plus que la progression du parti de Marine Le Pen, l’usure de la gauche aux affaires depuis 23 ans et la possible victoire du centre et de la droite constituent les principaux enseignements de cette enquête réalisée par Ipsos / Sopra-Steria.

Guillaume Fischer 18 Mai 2021, 18:28 2 mn

Face à François Bonneau (PS) (à gauche, sur la photo) qui brigue un troisième mandat, Aleksandar Nikolic, candidat du Rassemblement national, souhaite incarner la nouveauté en politique dans le Centre Val de Loire. (Crédits : DR)