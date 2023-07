Damart invente le tissu qui atténue les pics de chaud et de froid

C'est le premier sous-vêtement « thermorégulant », qui sera commercialisé dès cet automne. Sa mission ? Gérer au mieux les pics de fraîcheur et de chaleur et aider le corps à supporter variations de températures. « Fort de notre savoir-faire issu du Thermolactyl, qui a connu un vrai boost cet hiver avec les annonces liées aux économies d'énergie. Nous avons décliné plusieurs innovations, laissant la place à des mélanges plus fins, les plus légers, plus chauds afin de permettre de renforcer la marque Damart aussi bien en hiver qu'en été », énumère Guillaume Boussaroque, responsable de l'Innovation et de la R&D chez Damart (groupe Damartex, 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2.000 salariés en France, Grande-Bretagne et Belgique).

Il y a d'abord eu le Climatyl, qui permet de réduire la sensation de chaleur et les désagréments liés à la transpiration. Ensuite, l'Amortyl, technologie amortissant les chocs liés à la marche avec une semelle intelligente sur coussin d'air, absorbant les impacts. Ou encore les pantalons Perfect Fit, gamme sculptante pour une silhouette zéro défaut, qui sont même devenus le deuxième produit le plus vendu de Damart après le fameux Thermolactyl !

Matériau à changement de phase

C'est désormais au tour d'Evolutyl de proposer ainsi le premier sous-vêtement à gérer les coups de chaud. Moyennant 35,99 euros le tee-shirt manches longues. « Que l'on soit en mi-saison ou en situation d'activité, notre innovation thermo-régulante intègre des PCM (pour phase change memory) un matériau à changement de phase, mis au point dans les années 70 pour la NASA : ces particules permettent en quelque sorte de « cristalliser » quand il fait froid pour emmagasiner la chaleur et de « fondre » quand il s'agit de restituer de la fraîcheur. Un peu dans le même principe que l'eau qui devient solide ou gazeuse selon les conditions », décrit Guillaume Boussaroque.

Ainsi, à une température ambiante de 35 degrés, le tissu permettra de réchauffer ou de refroidir de 1 à 2,5 degrés, avec une durée moyenne évoquée d'une quinzaine de minutes. Evolutyl, c'est le « graal » qui a nécessité des années de recherche et de développement. Dans ce milieu du tissu technique, il n'y a pas beaucoup de concurrence, tant le savoir-faire a son importance pour tricoter de la bonne façon et assembler les bons matériaux, avec des fils issus des meilleurs savoir-faire à Taïwan, au Japon, en Europe et aussi en France.

Sur-cyclage des chutes

En parallèle, Damart a aussi enclenché le cercle vertueux de la mode circulaire. Aujourd'hui, la marque revendique 30 % de produits éco-responsables dans une gamme qui n'en comptait que 2% en 2020. « Depuis quelques années, nous remplaçons une partie des fibres par de la matière recyclée. Nous avons déjà recyclé près de 50 tonnes de chutes issues de l'unité de production tunisienne, afin de les transformer en fil, en collaboration avec l'expertise du CETI (Centre européen des textiles innovants) : c'est ce qu'on appelle du sur-cyclage, le matériau ne finit pas dans des matériaux d'isolation par exemple ». La marque se fixe l'objectif d'atteindre 100 % de produits plus respectueux de la planète d'ici 2030.

A côté du lancement de l'Evolutyl qui va démarrer avec quelque 10.000 pièces (sur 45 millions d'articles produits par an), Damart essaie aussi de se diversifier du côté de sa distribution, L'enseigne roubaisienne compte aujourd'hui 95 boutiques en France et 60 en Belgique, représentant 40% de son chiffre d'affaires (la société étant cotée en Bourse, elle annoncera ses derniers résultats dans quelques semaines). Et compte bien partir à l'assaut de l'e-commerce, qui totalise 20% de son activité, tout en restant très complémentaire aux catalogues et à la commande par téléphone (qui représente encore 40% du CA). En ligne de mire, Zalando à la rentrée, sachant que Damart est déjà présent sur différentes marketplaces comme La Redoute, Amazon, Veepee (ex-Ventes Privées) ou encore Showroom Privé et même Décathlon.

Se réinventer en digital

« Tout l'enjeu était de se réinventer à la fois sur le digital et d'accélérer sur les marketplaces en Belgique, en Allemagne et d'évoluer vers de nouvelles cibles », souligne Christophe Gaigneux, directeur général de Damart International. Et aussi de rajeunir la marque, même si elle continue de cibler majoritairement les femmes de 55 ans et plus. C'est dans cette optique que Damart prépare une « surprise » chaque hiver avec un créateur ou une marque, dans le cadre de « Collab' » : 2016 avec Andrea Crews, 2018 avec Chantal Thomass, 2019 avec Christian Lacroix, 2022 avec Rouje (notamment dans des dessins de dentelles qui n'avaient pas été travaillées depuis près de 30 ans) ou la marque intergénérationnelle Ronron et pour ce millésime 2023, ce sera Le Slip Français. Ambition affichée désormais : leader européen du sous-vêtement technique et durable, avec une marque omnicanale.