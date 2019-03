En cas de Brexit dur, Calais, Douvres et Dunkerque s'attendent au pire

Ils l'ont baptisé « grève du zèle ». Pendant près d'une semaine, les douaniers des ports de Calais et de Dunkerque - qui concentrent 95% du trafic transmanche - et d'Eurotunnel ont fait des contrôles plus « poussés », juste en appliquant strictement la législation actuelle... Cela s'est traduit immédiatement par des kilomètres de bouchons sur l'autoroute A16. Non seulement des centaines de poids lourds ont été contraints à l'arrêt mais les nouveaux arrivants ont été redirigés vers la Belgique, sur ordre de la préfecture. Une démonstration de force, qui préfigure le chaos que provoqueront les nouveaux contrôles douaniers instaurés par le Brexit à partir du 30 mars. En clair, la trentaine d'agents à Calais (travaillant au port et au tunnel) et la soixantaine à Dunkerque ne seront pas suffisants.

Même si les ministres en visite en janvier et en février - Édouard Philippe au port de Calais et Gérald Darmanin au port de Boulogne-sur-Mer - ont assuré du contraire. Certes, les services douaniers vont être renforcés à Dunkerque et à Calais, avec le recrutement de 200 douaniers supplémentaires, mais seulement au cours des trois prochaines années. « Quelques minutes avant la déclaration...