Grand Paris : avec Emerige, l'amour de l'art s'invite sur l'île Seguin

Déplacer le centre de gravité culturel de Paris vers l'ouest. Rien de moins. C'est l'ambition affichée par Pierre-Christophe Baguet pour sa ville de Boulogne-Billancourt. Après l'inauguration de la Seine musicale en 2017, l'île Seguin accueillera, dans trois ou quatre ans, un projet artistique de plus de 50.000 m², porté par le collectionneur et promoteur immobilier Laurent Dumas. Le président fondateur d'Emerige vient d'acheter à la commune les terrains et prévoit les premières opérations de terrassement en juin 2019. Montant des opérations : entre 350 et 450 millions d'euros, avec une livraison prévue en 2022 ou 2023.

Outre 16.500 m² de bureaux et des commerces, un hôtel de 221 lits, signé Baumschlager Eberle, y sera érigé en face de l'île Saint-Germain (Issy-les-Moulineaux) avec une oeuvre par chambre. Le pôle culturel de 24.000 m² sera, lui, constitué d'un cinéma Pathé et d'une fondation d'art contemporain dessinée par RCR, architecte du musée Soulages à Rodez. Elle accueillera des étrangers, mais la scène française sera tout aussi soutenue. « On a plutôt plus critiqué nos artistes qu'on ne les a défendus », souligne Laurent Dumas d'Emerige, « mais on ne va pas chercher à être élitistes ».

Le collectionneur-promoteur veut en outre perpétuer la mémoire du site de l'ancienne usine Renault. Il assure ainsi que des discussions sont en cours pour faire le lien entre la mémoire du monde ouvrier et la technologie d'aujourd'hui du groupe automobile. Il ne faut donc jamais désespérer Billancourt.