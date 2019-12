La plateforme Wiker veut lutter contre l’exode rural

« Ici, à Donges, nous sommes 7.000 habitants et avons recensé quelque 5.000 sites Internet ! Or les habitants ont l'impression qu'il ne se passe jamais rien chez eux et désertent les communes rurales », observe Dylan Deshayes, ingénieur en électronique, fondateur de la plateforme collaborative Wiker, créée il y a trois ans dans cette commune du bord de Loire, située entre Nantes et Saint-Nazaire, pour tisser du lien social, promouvoir l'économie locale, les circuits courts et le développement durable. Un genre de Facebook de proximité. La chaleur humaine en plus.

« C'est une réponse à l'exode rural. L'objectif, c'est que les gens sortent et consomment en local », insiste le fondateur de Wiker, lancé en 2016 autour de trois communes.

Trois ans plus tard, la plateforme s'est déjà étendue dans une trentaine de petites villes. Elle devrait en compter 50 d'ici à la fin 2019 et 200 d'ici à 2020, grâce à un modèle économique astucieux. Wiker s'appuie, à ce jour, sur un réseau de six animateurs-modérateurs, licenciés par la plateforme qui leur reverse 60 % du chiffre d'affaires réalisé sous forme de commission.

Une initiative valorisée à 4 millions d'euros

Accessible gratuitement pour...