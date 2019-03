SNCF Réseau investit 900 millions d'euros dans le rail des Pays de la Loire

En trois ans, 900 millions d'euros auront été injectés pour régénérer le réseau ferroviaire. « Un investissement sans précédent. C'est la deuxième région française où les investissements ferroviaires sont les plus importants derrière l'Île-de-France », assure Christophe Huau, directeur territorial SNCF Réseau Pays de la Loire-Bretagne. Dans une région - Les Pays de la Loire - où l'automobile est encore utilisée pour 80% des déplacements et où les accès aux agglomérations sont régulièrement saturés, « l'enjeu, c'est le train du quotidien. Avec des installations qui fonctionnent, des trains qui partent à l'heure et qui circulent en toute sécurité pour les usagers », détaille Christophe Huau.

Objectif 2019 : que 90% des trains de voyageurs partent à l'heure, contre 82,2% en Pays de la Loire et 79,3% en gare de Nantes, aujourd'hui. Les raisons de ces retards ? Outre la défection d'engins ou l'absence de personnel, SNCF Réseau impute une part significative de ces minutes ou heures perdues à des événements externes (accidents dus à un passage à niveau forcé, collision avec un animal...).

Des travaux d'aménagement des clôtures

Depuis le début des années 2000 pourtant, 104 passages à...