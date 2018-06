Mode d'emploi pour construire une ville éco-intelligente

L'environnement, le numérique et les usages. c'est sur ces trois piliers que les aménageurs, constructeurs, élus, investisseurs, réunis à Biarritz pour le congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers les 26 et 27 juin 2018, veulent construire la ville éco-intelligente de demain .

Contrairement au processus classique où la population est le dernier maillon de la chaîne, elle en est aujourd'hui le cœur. La présidente de la Commission nationale du débat public Chantal Jouanno, a d'ailleurs prévenu :

« Ne faites pas de la concertation si vous n'y croyez pas ! Faites-le quand vous savez quelle est la question que vous voulez poser, faites-le si vous avez différents scénarios à proposer. »

Les élus ne disent pas autre chose. Michel Veunac, maire (MoDem) de Biarritz, ville-hôte de la réunion, appelle à « placer l'humain au cœur ». Il a d'ailleurs lancé un plan numérique il y a deux ans pour rechercher des formes d'organisations citoyennes - les "civic tech" ­- permettant à ses administrés de s'exprimer sur les sujets locaux.

L'ex-député (PS) du Maine-et-Loire Luc Belot, désormais directeur général de Réalités Hub5, érige, lui, cette gouvernance en « principe directeur », considérant que ce sujet ne peut être l'apanage des élus et des cadres territoriaux, mais doit être au cœur d'un partage avec les acteurs académiques et économiques, ainsi qu'avec l'ensemble des citoyens concernés.

La concertation au cœur du processus

« Les élus sont perdus, renchérit Stéphane Keita, pdg de la SCET, filiale d'ingénierie territoriale de la Caisse des Dépôts. Il y a une grande confusion sur ce que peut apporter la ville éco-intelligente dans la mesure où elle reste structurée autour de grands opérateurs ».

C'est pourquoi la SCET organise des concertations via des outils collaboratifs afin d'aider au choix de solutions. La nécessité de construire un récit sur la ville de demain permet également « d'embarquer » toutes les parties prenantes. « Même pour une école, un multiplex, il faut expliquer le sens du projet », avance Stéphane Keita. Un point de vue partagé par l'adjointe (SE) d'Alain Juppé en charge de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat et des déplacements, Élisabeth Touton : « Ça permet aux habitants de se l'approprier ».

Cette élue mise aussi sur la « marche exploratoire », une discussion libre dans les rues d'un quartier pour améliorer, voire modifier, les choses à la suite de ces échanges. De même, en réponse à une consultation intitulée "Comment aimerions-nous vivre dans cette métropole dans les décennies à venir ?", une équipe sillonne les 28 communes grand-bordelaises à bord d'un « camion du futur » pour recueillir en direct les contributions des uns et des autres.

La révolution numérique permet à cet égard de poursuivre le dialogue entre les représentants publics et privés, et leurs représentés. "L'ensemblier urbain" Quartus affirme, par exemple, « renverser le modèle et remettre du sens » en partant des besoins exprimés par l'usager et la collectivité.

Idem du côté de Vivalib qui maintient des personnes âgées à domicile grâce à des post-équipements (alarmes, capteurs...) installés dans les biens existants :

« On doit concevoir des espaces de vie où l'autonomie durable peut être conservée, précise sa présidente Muriel Dunoyer, et où l'on peut faire attention à soi. »

La ville éco-intelligente doit ainsi se co-construire avec les résidents, sans pour autant perdre de vue les enjeux écologiques. Professionnels comme décideurs s'accordent à vouloir construire des villes "énergétiquement" sobres, vertes et paysagères, avec comme priorité l'amélioration du bilan carbone.

L'Espagnol Asier Abaunza Robles, conseiller municipal délégué à la planification urbaine à Bilbao, raconte, par exemple, comment sa municipalité a enfoui les chemins de fer pour bâtir par-dessus, et sorti le port de la ville pour récupérer le fleuve et y implanter des piscines le long des voies sur berges.

Coupler les révolutions énergétiques et numériques

Plus généralement, les acteurs entendent coupler toujours plus les révolutions digitale et environnementale. Quand le président de la Fédération française de domotique, François-Xavier Jeuland, rappelle que les objets connectés, comme les thermostats connectés, les détecteurs de fumée ou de fuite d'eau, appartiennent déjà au quotidien, son homologue Smart Building chez Bouygues Immobilier, Éric Pozzo Deschanel, veut « pousser l'effort pour connecter tout immeuble au quartier et à la ville ».

Logiquement, les énergéticiens s'y mettent à leur tour. David Le Noc, responsable « efficacité énergétique et ville de demain » de GRDF, explique que les outils numériques permettent de « limiter les pertes » et surtout d'affiner la connaissance de l'usager et par conséquent l'optimisation de sa consommation. Chez EDF, le directeur adjoint aux collectivités, Jean-Noel Guillot, assène que « le caractère vertueux de l'énergie n'est plus négociable dans les projets immobiliers ».

Au carrefour de ces parties prenantes, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, Alexandra François-Cuxac, admet que son métier est en train de changer parallèlement à l'évolution du comportement des utilisateurs.

« Si notre filière ne prend pas ce virage, on les perdra, explique-t-elle, mais le politique a également son rôle à jouer. La gouvernance doit faciliter afin qu'il n'y ait pas de rupture, mais une continuité. »

« Nous avons le devoir de travailler à cette ville éco-intelligente », a conclu le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard. « Il faut donner les moyens, par les législateurs, d'être davantage impertinents et ne pas avoir peur de prendre de risques. » Et d'ajouter à propos de la loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ÉLAN) :