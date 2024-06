Football : la science des gardiens de l’Euro

Traiter de fous tous les membres d'une corporation manquerait de rigueur scientifique. Alors, l'université de Dublin a préféré l'adjectif « différents » au moment de présenter son étude sur les gardiens de but, en novembre. David McGovern, professeur de psychologie, et Michael Quinn, qui a porté le numéro 1 dans plusieurs clubs anglais et irlandais, ont travaillé sur la perception visuelle et sonore de 60 footballeurs gantés. Leur conclusion: ils ne voient pas le monde comme le commun des mortels.

Michael Quinn n'a pas attendu de mener ce travail de recherche pour côtoyer des gardiens de haut niveau. Son père, le grand avant-centre Niall Quinn, a été le partenaire de « Packie » Bonner, puis de Shay Given au fil de ses 91 sélections avec l'Irlande. Il « adorai[t] » enfiler les gants et s'est illustré en repoussant un penalty après avoir pris la place du gardien titulaire, expulsé, lors d'un match contre Derby County en 1991. Mais c'est un vrai gardien que Michael Quinn a évoqué en premier lorsque nous lui avons proposé de passer en revue les meilleurs spécialistes présents à l'Euro : Mike Maignan. Imprérial pour ses deux premiers matchs dans un grand tournoi, le numéro 16 des Bleus est « un phénomène, très impressionnant physiquement et qui passe les paliers avec une facilité apparente ». Le chercheur n'éprouve pas de rancune à l'égard du Milanais même si ses deux parades mémorables ont « brisé le cœur des Irlandais » lors de la victoire 1 à 0 des Bleus à Dublin en mars 2023.

Il faudrait tordre le bras au jeune retraité, passé par l'historique Bury l'année de sa disparition, pour qu'il dise du mal d'un confrère. Surtout de l'Allemand Manuel Neuer, qui a « toutes les qualités » et a fait évoluer le rôle « de manière considérable », en se positionnant plus près de la ligne médiane que de sa ligne de but. « J'ai en tête une dizaine d'actions où j'ai tenté de me placer comme lui et où je suis allé chercher le ballon au fond des filets », s'amuse Michael Quinn, 27 ans, désormais scientifique.

N'ayant jamais gardé la cage d'une grande équipe, il met en avant des portiers de sélections modestes, tel le Slovène Jan Oblak, décisif contre le Danemark (1-1). « Évoluer à l'Atlético, où Diego Simeone valorise le fait de ne pas encaisser de but, lui va bien quand il rejoint son équipe nationale, qui n'a pas non plus la possession du ballon. » L'Irlandais cite aussi le Suisse Yann Sommer, largement trentenaire quand il a enfin rejoint des clubs de premier plan (Bayern Munich, Inter Milan) mais qui fut l'un des premiers à pratiquer des exercices visuels pendant sa décennie à Mönchengladbach.

Cet Euro correspond à « un âge d'or des gardiens de but », d'après ce fin observateur de la Premier League. En témoigne la hiérarchie de la Roja espagnole, où Unai Simón (Athletic Bilbao) devance David Raya, pourtant désigné meilleur rempart de la saison grâce à 14 clean sheets en 29 apparitions avec Arsenal. « Avec son jeu au pied et sa vision du jeu, il est plus qu'un gardien », admire Michael Quinn, pour qui le Barcelonais propose un style « presque futuriste ».

En club, David Raya a pris la place d'Aaron Ramsdale, également numéro deux des Three Lions. Mais cette fois, notre interlocuteur fait mine de ne pas s'en étonner: le titulaire, Jordan Pickford, a été formé à Sunderland, le club de cœur de Michael Quinn, où son père a été joueur, entraîneur et dirigeant. « Il n'est peut-être pas aussi grand que certains le voudraient [1,85 mètre] mais il a toutes les qualités que j'attends d'un gardien », soutient notre témoin, qui a conservé un souvenir vif de ses arrêts pendant la séance de tirs au but contre la Colombie, en huitième de finale de la Coupe du monde 2018. « S'il reste à Everton, estime-t-il, c'est qu'il doit s'y sentir à l'aise, car il pourrait jouer dans n'importe quel grand club. »

À propos des tirs au but, cet exercice n'est-il qu'une « loterie », comme l'a soutenu Didier Deschamps, point de départ d'une querelle avec le directeur technique national (DTN), Hubert Fournier? « La course d'élan et la position du pied du tireur donnent des indices au gardien », rappelle Michael Quinn. Si le Néerlandais Tim Krul ou le Brésilien Diego Alves ont affiché des taux de réussite élevés par le passé, c'est « grâce au volume d'entraînement et à la répétition qui permettent de réduire le temps de réaction ». Or, affirme-t-il, « un dixième de seconde peut faire la différence ».