Football : tout le monde se lève pour Kanté

À ce rythme, il risque de rentrer avec un excédent de bagages. N'Golo Kanté a déjà rangé deux trophées d'homme du match dans sa valise, et ce qu'il montre sur le terrain depuis qu'il a retrouvé l'équipe de France incite à penser que ce ne seront pas les derniers. Cet homme de 33 ans est un miracle: il fait l'unanimité pour ce qu'il est comme pour ce qu'il donne à voir, et la narration de sa résurrection parvient à concurrencer le feuilleton du masque de Kylian Mbappé. Cette semaine, les Bleus qui l'ont découvert se sont décroché la mâchoire pour raconter la « dinguerie » de le voir à l'œuvre. Ceux qui le connaissaient ont expliqué qu'il n'avait « pas changé ». Comprendre: il est toujours aussi mauvais perdant aux cartes, il a « mille poumons », ne se plaint jamais, et c'est impossible de gagner contre lui à l'entraînement.

Lire aussiEuro 2024 : l'Angleterre touche aux buts

Devant les panneaux publicitaires, où le chouchou des supporters a été amené à distiller la bonne parole en tant que man of the match, on a tout de même senti une légère mutation: une aisance nouvelle face caméra, même si le fond du discours reste mâtiné d'humilité et de discrétion. Didier Deschamps le trouve « rayonnant ». Le sélectionneur peut être content de son coup. Un peu comme celui avec Dayot Upamecano à la Coupe du monde 2022, qui n'aurait pas manqué à grand monde dans la liste des sélectionnés et était devenu incontournable pendant la compétition. Cette fois, personne ne pensait à Kanté, qui n'était plus revenu depuis deux ans. Loin des yeux, loin des Bleus. La trentaine passée, exilé en Arabie saoudite pour un salaire annuel estimé à 25 millions de dollars, forfait au Qatar, moins en vue depuis trois saisons: son temps semblait révolu.

Flashé à 33,8km/h

« Il y a quelques années, il semblait fini mais il a eu une seconde vie », s'est émerveillé l'ancien défenseur de Manchester United et consultant vedette d'ITV Gary Neville après la victoire contre l'Autriche (1-0) durant laquelle le milieu de poche (1,68 mètre) d'Al-Ittihad a ratissé et lavé en sentinelle devant la défense, finissant avec le brassard. Vendredi contre les Pays-Bas (0-0), Kanté a tenu un rôle différent qui lui a permis d'étaler sa capacité à se projeter. En l'absence de Mbappé, il a été un des rares à offrir des solutions offensives par sa disponibilité et ses appels tranchants. Au point que les autres l'ont une ou deux fois laissé se débrouiller seul.

Qu'il soit le Bleu qui court le plus (22,8 kilomètres parcourus, 6e joueur de l'Euro), cela n'a rien d'étonnant pour celui dont la suractivité avait inspiré le bon mot « 71 % de la Terre sont couverts d'eau, les 29 % restants le sont par Kanté ». Qu'il soit flashé à 33,8 km/h par l'UEFA, juste derrière Mbappé, Théo Hernandez et Ousmane Dembélé, en dit long sur son état de forme. Gary Neville le voit comme s'il était « une version plus jeune » de lui-même. Sur la BBC, l'ex-champion du monde et d'Europe espagnol Cesc Fàbregas, qui l'a croisé à Chelsea, a loué sa faculté à jouer en une touche et à récupérer les coups pour sauver son équipe; il n'y a « pas un joueur dans le monde » qui puisse le faire « si bien et autant », selon lui.

À moins d'une baisse physique, dont il ne donne aucun signe en 180 minutes de jeu plus deux matchs de préparation, il est désormais difficile d'imaginer Deschamps s'en passer alors que l'idée initiale était sans doute de compenser une éventuelle défection d'Aurélien Tchouaméni. En quatre tournois internationaux, Kanté sur le terrain, c'est douze victoires et cinq nuls (dont le 8e de finale perdu aux tirs au but contre la Suisse en 2021). Quand il est sur le banc, c'est un nul et une défaite.