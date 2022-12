Big Tour 2022, un bilan plus que positif pour la « tournée de tous les possibles »

Depuis 3 ans, le festival des entrepreneurs dédié à l'innovation et à l'emploi a pour objectif de multiplier par deux le nombre d'entrepreneurs en France, booster les technopôles et toutes les initiatives innovantes, inciter les jeunes à oser se dépasser, à entreprendre et accompagner les femmes en matière d'innovation et de création. L'ambition du Big Tour est de redonner confiance, attiser des vocations, dénicher les talents et libérer les énergies créatrices présentes dans les territoires. « C'est vraiment donner l'envie et la fierté d'entreprendre ! » s'enthousiasme Patrice Bégay, directeur exécutif, en charge de la communication de Bpifrance. Cette ambition est accessible à tous les territoires et le Big Tour a notamment pour vocation de mettre en lumière les réseaux, les accompagnements, les outils mis à disposition des entrepreneurs pour briser la solitude, concrétiser et développer leurs projets.

Les Outre-Mer, un territoire riche et proactif

En 2021, plus de 5 000 entreprises ont été créées en Martinique, soit 32% en plus par rapport à 2020. Les 25 et 26 novembre 2022, le Big Tour a rassemblé au Palais des Congrès de Madiana à Schoelcher, des entreprises de toutes tailles, des PME, des TPE, des ETI et des grands groupes. Bpifrance accompagne notamment au travers de son réseau « BPI Excellence » des entreprises de Martinique comme Prochimie Industrie, Société Martiniquaise des Eaux de Source, (SOMES), Citadelle, Plissonneau, Biolab Martinique, Clikodoc, Banamart, Hôtel Bambou, Alwégo et des Groupes comme SAFO, GBH ou Corsair.

Lors de cette étape inédite à la Martinique, des ateliers, des conférences, des masterclass, des séquences de job-dating avec au total 500 entreprises présentes, ont répondu aux enjeux de demain et suscité des rencontres entre les entrepreneurs, les porteurs de projets, les talents, les demandeurs d'emploi... Un programme riche, constructif mais aussi festif avec les concerts de Kwaxicolor et de Gwendal Marimoutou qui présentait également l'événement. « Le bonheur était à La Martinique pendant deux jours », reconnaît Patrice Bégay. Motivé par des valeurs de simplicité, de proximité, de volonté et d'optimisme, Bpifrance a montré durant ces deux derniers jours de festival que « les Outre-Mer ont de magnifiques projets ».

Pari réussi pour cette tournée 2022

38 millions de Français ont suivi le Big Tour 2022 via les réseaux sociaux et les 300 partenaires médias. Le Big Tour a fait escale dans toutes les régions, dont la Corse et les Outre-Mer, un marathon de 30 dates qui a rassemblé 1 200 speakers dans l'émission Vive ta ville, 500 interviews d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprise, plus de 1000 reportages médias, 830 spots radios, 620 spots télévisés et plus de 10 000 affiches. « Aucune tournée au monde ne bénéficie de tels retours » confie Patrice Bégay qui, en créant en 2013 Bpifrance avec Nicolas Dufourcq, a misé sur l'événementiel et les énergies fédératrices pour diffuser une promesse, celle de permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. « Quoi que tu rêves d'entreprendre,commence-le. La place est à l'audace. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Elle nous permet de dépasser les frontières. Il faut partager l'esprit pionnier, l'esprit d'entreprendre, essentiels pour être plus fort, plus grand, plus beau ».

Pour les années à venir, les objectifs se résument à replacer encore et encore l'humain au centre pour se rassembler, s'unir et ne faire qu'un pour une économie dynamique et durable.