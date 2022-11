En étape en Martinique, le Big Tour célèbre tous les entrepreneurs

Entre plages de sable fin et eaux cristallines de la Martinique, Françoise Riveti a repris en 2011 la direction générale de l'Hôtel Bambou, hôtel 3 étoiles fondé il y a plus de 60 ans par ses beaux-parents aux Trois-Îlets, l'une des communes balnéaires des plus prisées du sud de l'île. Mais la dirigeante (dont le mari est propriétaire et gérant des lieux) est toujours sur le pont. Son mantra ? Une politique d'amélioration continue pour optimiser les infrastructures et les services proposés à la clientèle, internationale - un prérequis dans le secteur de l'hôtellerie. « Nous nous renouvelons en permanence. En huit ans - depuis que nous travaillons avec Bpifrance -, 9 millions d'euros ont été investis pour perfectionner notre offre », indique-t-elle. Reconnu pour son excellence, son établissement a ainsi obtenu plusieurs labellisations : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Clé verte et Biorismo. Doté de 193 chambres, de deux restaurants (bientôt trois), d'un spa, de deux piscines et d'espaces dédiés aux adultes, l'hôtel emploie plus d'une cinquantaine de collaborateurs permanents.

Répondre aux enjeux contemporains

Pour acquérir les connaissances nécessaires à la direction d'hôtel et conforter ses acquis de terrain, Françoise Riveti s'est formée au management, à la gestion et à la direction d'hôtel à l'Université Savoie Montblanc, ainsi qu'à l'université Cornell dans l'État de New York. Ces cursus ont été l'occasion de développer son ouverture d'esprit et de créer d'autres perspectives pour son activité. La directrice générale en a tiré profit en optimisant les espaces, « dans l'objectif de créer de la valeur pour le client et pour l'établissement », en intégrant un service interne de marketing et communication. Mais surtout, elle a fait de l'écologie et du bien-être de ses clients des priorités : elle vient même d'embaucher une spécialiste RSE pour développer l'activité dans le respect de l'environnement et des personnes. « Nous souhaitons réduire notre impact sur l'environnement et mener notre activité dans un esprit collaboratif où toutes les personnes trouvent leur place ».

Attachée à la personnalisation des séjours, elle veille à concevoir des prestations tournées vers le confort de ses clients, y compris ceux qui ont des besoins spécifiques, comme les personnes en situation de handicap. Bien ancrée dans son temps, Françoise Riveti veut continuer à améliorer ses infrastructures pour « répondre aux enjeux de notre siècle ».

« Être chef d'entreprise, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer à travers son activité »

Selon elle, être une femme à la tête d'un hôtel d'une telle ampleur est un atout. « Pour prendre des décisions, je fais parfois intervenir autre chose que la tête : je gère parfois avec le coeur », confie-t-elle. Pour cette femme chef d'entreprise, « être entrepreneure est un bonheur, même si le chemin est assez chaotique ». Forger son propre destin, diriger son activité selon sa vision... « Cela donne envie de se lever tous les matins, mais c'est très difficile », nuance-t-elle. Elle incite les femmes qui hésiteraient à se lancer à se faire confiance. « La tâche est ardue mais la récompense est aussi grande », à condition d'être bien entourée.