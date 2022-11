Le Big Tour en Martinique célèbre le dynamisme économique de l’île

Conférences, concerts, master class, job dating, émissions : le festival des entrepreneurs de Bpifrance continue de parcourir la France à un rythme effréné, neuf mois après son lancement à Strasbourg en mars dernier. Pour sa quatrième édition, le Big Tour permettra aux coqs colorés de la French Fab, de la French Tech, de la French Touch, de la French Care et du climat de rassembler gratuitement (sur inscription) les acteurs du dynamisme économique martiniquais à Madiana.

Lire aussiBig Tour en Martinique : valoriser l'entrepreneuriat dans tous les territoires

Des dizaines d'acteurs présents pour faire rayonner la Martinique

Le palais des congrès Madiana accueillera cette première étape ultramarine du Big Tour dans l'enthousiasme des entrepreneurs locaux, à commencer par Alexandra Elizé, sa directrice générale. « Nous sommes très heureux d'accueillir en nos murs cet évènement qui participe au développement économique du territoire et de ses acteurs, mais également plus généralement au rayonnement de la Martinique, grâce à la portée de ce rendez-vous devenu une référence » témoigne-t-elle. L'émulation entrepreneuriale du Big Tour sera aussi riche que son programme et les différents formats d'intervention proposés, comme le job dating dédié aux jeunes et aux sportifs ou encore l'émission « Vive Ton Ile », qui accueillera plus de 40 entrepreneurs et personnalités locales issus de divers secteurs.

Lire aussiEn Martinique, le Big Tour met le dynamisme économique des Antilles à l'honneur

Madiana : un lieu de rencontre en perpétuelle évolution

A la fois palais des congrès, salle de cinéma et lieu de restauration, les équipes de Madiana se réjouissent d'assister au redémarrage de leur activité après plusieurs mois de ralentissement de fréquentation lié à la crise sanitaire. Sur 2020 et 2021, le palais des congrès a accusé une baisse de 80% de fréquentation mais entrevoit désormais une sortie de crise, tout particulièrement depuis la sortie du deuxième volet de Black Panther aux Antilles vendredi 11 novembre. « Nous essayons de provoquer chez nos spectateurs la reprise des habitudes de sorties au cinéma d'avant-covid grâce à des projections à valeur ajoutée, en organisant par exemple des récré-cinés avec animations pour les enfants ou des apéro-cinés pour les adultes » explique Alexandra Elizé.

Lire aussiLes 25 et 26 novembre, le Big Tour fera pour la première fois étape en Outre-mer

Projet fou lancé par son grand-père dans les années 80 et inauguré quelques mois après son décès en 1998, Madiana évolue et innove au rythme des tendances afin de conserver son attractivité, tout en profitant aux acteurs économiques locaux dans le cadre d'événements tels que le Big Tour.