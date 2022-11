Le Big Tour célèbre les énergies créatrices en Martinique

Le grand rendez-vous des entrepreneurs organisé par Bpifrance est l'occasion de s'inspirer, de trouver sa voie et d'entreprendre pour construire l'avenir. Point d'orgue de la 3e édition du Big Tour, cette étape inédite dans les Antilles permet de découvrir les entreprises qui font la Martinique.

Bâtir les modèles énergétiques de demain

Membre du programme d'excellence de la French Tech Next40/120, Green Technologie est partenaire du Big Tour pour la première année : « Bpifrance a un rôle structurant pour des petites entreprises comme la mienne », reconnaît Frantz Ébadère, fondateur et Directeur Général de la startup spécialisée dans la transition énergétique. Présent notamment en Martinique, à la Réunion, en Guadeloupe et en Guyane, cet opérateur de transition énergétique aide les collectivités, les entreprises et les particuliers à « devenir leur propre fournisseur d'énergie et de carburant et celui de leur communauté » en les accompagnant vers une énergie plus propre, plus locale et plus compétitive. « Chacun peut devenir acteur de sa production d'énergie », souligne-t-il. Créée en 2013, Green Technologie propose un service énergétique global comprenant des audits énergétiques afin d'optimiser sa consommation et de maîtriser son énergie (EZ Data), une solution de panneaux photovoltaïque (EZ Solar), ainsi que des bornes de recharge solaire (EZ Drive). « Audit énergétique, production photovoltaïque et réseau collaboratif de bornes de recharge solaire sont les clés d'un nouveau modèle énergétique et mobilité plus inclusif, viable et durable », affirme le dirigeant.

Un acteur de la transition de proximité

Green Technologie promeut ainsi l'empowerment par l'énergie - qui est notamment « l'un des piliers du développement » des territoires. Ses solutions permettent de réduire la facture électrique et de revendre le surplus non consommé via son réseau de bornes de recharge à compensation solaire. Mais « l'empowerment énergétique requiert des études de proximité et des outils pour analyser les risques et opportunités. La clé de la décision, c'est la donnée », insiste Frantz Ébadère. C'est pourquoi la startup propose une solution d'études (EZ Data) qui permet de déclencher la décision. Elle déploie massivement toute une ingénierie pour aider les collectivités, les entreprises et les particuliers à payer moins et à polluer moins. Green Technologie calcule, en fonction du type de véhicule, le montant de l'économie réalisée et la réduction d'impact de CO2 en passant à la voiture électrique associée à une borne de recharge à compensation solaire.

Vers la mobilité décarbonée

Son réseau de bornes de recharge à compensation solaire pour véhicules électriques (plus de 400 abonnés en décembre 2021 et plus de 1 000 bornes installées dont 650 connectées) couvre tous les segments de marché : la recharge publique, la recharge en communauté (en copropriété) et le B2B. Cette solution inclusive, solidaire et décentralisée permet de réaliser des économies sur l'installation et la recharge quotidienne. Après une période de fortes turbulences, Green Technologie est en pleine levée de fonds pour faire face à l'explosion de la demande de bornes de recharge (plus de 15 000 actes de recharge en 2022).