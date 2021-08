Big Tour : clap de fin à Savines-le-Lac, symbole de l’audace à la française

Si le maire de Savines-le-Lac est très honoré de recevoir la clôture du Big Tour dans sa commune, il espère aussi que les participants en percevront la forte puissance symbolique. Et pour cause, si cette destination touristique jouit aujourd'hui d'une économie saine, d'une agriculture dynamique, de deux plages publiques labellisées « Pavillon bleu » et d'une forte attractivité touristique grâce à son architecture contemporaine remarquable et son label d'éco-tourisme, il n'en a pas toujours ainsi. Lors de la création du barrage de Serre-Ponçon à la fin des années 1950, l'ancien village a en effet été presque entièrement rasé, obligeant plusieurs centaines de familles et d'employés des deux usines locales à quitter la région.

«Alors que le Big Tour conforte l'emploi et la vitalité économique de notre pays, Savines-le-Lac symbolise la réussite d'ingénieurs qui ont osé faire l'impensable, analyse Victor Berenguel, le maire. Les montagnards ont l'habitude de traverser des périodes compliquées, et cette fois encore, nous parvenons à surmonter la crise sanitaire grâce à des structures et un savoir-faire adaptés ». Et de savoir-faire, il sera question tout au long de cette clôture du Big Tour 2021, après plus d'un mois passé sur les routes à faire la promotion de la diversité entrepreneuriale sous toutes ses formes.

Oser rêver demain

Alors que la grande tournée de la relance et de la confiance touche à sa fin, Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance, se veut d'un optimisme à toute épreuve : «Cette année encore, le Big Tour a été une aventure humaine extraordinaire, rendue possible grâce à des hommes et des femmes tout aussi extraordinaires, s'exclame-t-il. La jeunesse est notre moteur, nous devons continuer de l'aider à se construire pour qu'elle puisse servir l'avenir. » Pour ce faire, un riche programme d'activités et d'animations sera proposé vendredi aux vacanciers. De 15h30 à 23h, ils pourront découvrir de nombreux acteurs économiques locaux et nationaux qui font bouger les lignes dans les domaines de l'industrie, de l'innovation, de l'environnement, de la culture et de la solidarité.

Les familles se réjouiront par exemple de se faire photographier avec Yodie et Grison, les « 2 Marmottes » de la marque éponyme qui reviendront dans les Alpes après un été passé sur les routes à la rencontre de nouveaux consommateurs des régions côtières. Ils découvriront que les infusions peuvent aussi être infusées à froid pour déguster de délicieuses boissons 100% plantes, sans jamais d'arômes ajoutés, mais surtout locales, saines et sans sucre. « Notre PME répond aux attentes actuelles grâce au savoir-faire de nos maîtres infuseurs qui sélectionnent, contrôlent, coupent, tamisent et assemblent les meilleures plantes, explique Christian Polge, président Les 2 Marmottes. Avec une empreinte carbone minime et un goût exceptionnel, nos recettes amènent à changer de regard sur la consommation de boissons. » Une belle histoire entrepreneuriale à découvrir parmi tant d'autres vendredi à Savines-le-Lac !