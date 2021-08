Le Big Tour à La Londe-les-Maures : célébrer ensemble le renouveau

Après un franc succès en 2020, avec plus de 19 millions de personnes en physique et en digital, le Big Tour de Bpifrance est de retour cette année, sous le signe de la relance et de la confiance. Un événement hors norme, organisé pour célébrer le savoir-faire français, la créativité et l'innovation, ponctué à chaque étape par des rencontres, des animations, des jeux et des concerts. Un événement convivial, où les gestes barrières seront scrupuleusement appliqués. « Le Big Tour, c'est 24 dates, 7 régions, plus de 6000 kilomètres parcourus. Nous travaillons en lien étroit avec le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Intérieur, pour organiser la tournée dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur » confirme Patrice Bégay, Directeur de la Communication et de Bpifrance Excellence.

Aujourd'hui 17 août, c'est au tour de La Londes-les-Maures d'accueillir la nouvelle étape du Big Tour. Une date d'autant plus importante pour la ville que « le 17 août est précisément la date de la Libération de La Londes-les-Maures ! En 2021, nous comptons sur le Big Tour pour relancer l'économie, rebooster la jeunesse et faire en sorte que tout le monde retrouve la joie de vivre et le bonheur de vivre ensemble » s'enthousiasme François de Canson, maire de La Londes-les-Maures. La commune, située entre la presqu'île de Giens et le cap Bénat, fait partie des zones très appréciées par les touristes qui séjournent dans le Var. Ses 3 kilomètres de plage de sable fin, face aux îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant font le bonheur des vacanciers, qui seront, à n'en pas douter, encore nombreux cette année.

L'innovation, au cœur de la vie de tous

Les vacanciers présents à La Londes-les-Maures le 17 août auront la chance de pouvoir découvrir le Village du Big tour, au sein duquel la Poste, partenaire de la relance, sera présente. « C'est avec joie que le Groupe la Poste contribuera à ce moment de reconquête et prendra place dans cette action dédiée au renouveau. Plus que jamais au cœur de la vie de tous, La Poste entretient un rapport de proximité étroit avec les commerçants, les entreprises et le grand public et cette journée sera l'occasion de vivre pleinement ce lien précieux qui nous unit. » déclare Christine Bord le Tallec, déléguée régionale du groupe La Poste en région PACA.

Partenaire du Big Tour, le Groupe aura un stand permanent, animé par un étudiant et une hôtesse. « Nous mettrons en avant 4 offres, qui nous semblent parfaitement adaptées à l'atmosphère estivale de l'événement : l'application Youpix, pour transformer ses photos en cartes postales ; l'Identité Numérique La Poste, qui sécurise et simplifie les démarches en ligne ; notre offre de banque digitale Ma French Bank ; et la plateforme Ma Ville Mon Shopping, développée par l'une de nos filiales, pour faciliter le commerce local ».