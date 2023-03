Coup de projecteur sur les opportunités du marché africain avec le PAUC Handball et les Meneurs de Bpifrance

Depuis 2013, Bpifrance soutient le sport collectif français masculin et féminin, en s'associant avec ses plus fiers représentants et a accentué son implication en créant la communauté des Meneurs, qui compte aujourd'hui 55 clubs.

Parmi ces clubs d'excellence inspirants, dont le potentiel business et le rôle social et sociétal, en particulier pour la jeunesse, ne fait aucun doute, le PAUC Handball occupe une place importante. Un « magnifique club, dont l'ascension a été très rapide », a déclaré son président Jean-Marc Gobbi, fondateur du groupe IBS. « Un club qui était encore en Division 2 il y a quelques années et qui se trouve désormais parmi l'élite du handball européen voire mondial, malgré une période actuelle difficile ».

Exporter son expertise et développer un réseau de partenaires privés à l'international

Bien implanté sur son territoire, le PAUC Handball s'est aussi donné les moyens d'exporter sa marque à l'international. Avant le lancement de la table ronde « Marquez des buts à l'international » - à laquelle assistait notamment David Galtier, vice-président de la Métropole délégué aux Sports et aux équipements sportifs et Abdourahmane Koita, consul général du Sénégal -, Didier de Samie, responsable de l'Académie, du Centre de Formation et Coach de la N2 - PAUC Handball, est venu présenter le projet de l'académie au Sénégal, qui prend en charge 21 collégiennes et lycéennes depuis 2019. Une promotion de garçons verra le jour au cours de l'année 2023.

Une belle réalisation qui a retenu l'attention de tous les participants de la table-ronde, animée par Nicolas Magenties, Directeur Régional Marseille de Bpifrance. Ces membres Excellence s'étaient réunis pour échanger sur les nombreuses opportunités du marché africain, partager leurs expériences et délivrer quelques conseils.

Saisir les opportunités et transformer l'évidence en pertinence

Car oui, le vaste continent africain offre de multiples opportunités aux entreprises. Et aux hommes qui savent les saisir, comme l'a si bien fait François-Xavier d'Ornellas, fondateur de classeM. Parti d'une activité de consulting, pour accompagner les entreprises qui se développent en Afrique, le voilà également producteur de fruits et de légumes au Cameroun, Gabon, Ouganda et Kenya.

Mais comment expliquer qu'une entreprise décide, un jour, de s'implanter à l'international ? Pour Nicolas Pages, directeur général de Tysilio, expert dans le conseil et la réalisation de projets photovoltaïques d'autoconsommation, « partir en Afrique était une évidence. Notre but étant de réduire la facture électrique de nos clients professionnels ainsi que leur empreinte carbone et leur dépendance énergétique, notre solution était plus que pertinente pour les gestionnaires d'infrastructures en Afrique, confrontés à la problématique du coût élevé de l'électricité et aux fréquents blackouts. Sans oublier le gisement solaire exceptionnel de ce continent. »

Savoir s'appuyer sur des partenaires locaux flexibles et réactifs

Saisir les opportunités qui se présentent et les transformer en business ne peut se faire sans appui local. Pour Kevin le Cuivre, Directeur Général de Coppernic, dont la spécialité est de concevoir des systèmes mobiles biométriques permettant de récolter des données sur le terrain, il est en effet primordial de trouver le bon partenaire local, qui sera facilitateur de business. Un critère essentiel également pour Bruno Valfrey, président de la société Hydroconseil. « Nous n'avons jamais mené de projet sans avoir trouvé au préalable un appui local et nous avons aujourd'hui un réseau de plus de 200 partenaires dans tous les pays. Les relations humaines que l'on noue et la confiance qui se tisse sont capitales pour travailler en Afrique. »

Un partenaire local qu'il faut prendre soin de bien comprendre avant de foncer tête baissée. « Ce n'est pas parce qu'on parle la même langue, que cela signifie que l'on a la même culture, les mêmes mécanismes et les mêmes réflexes » a prévenu Emeric DIDIER, cogérant de la société ID² Engineering & Manufacturing, intégrée à l'accélérateur Afrique de Bpifrance.

Diana Daher, Chargée d'Affaires Internationales chez Caisse d'Epargne était également présente et a rappelé l'importance d'associer ses partenaires bancaires, bien en amont.