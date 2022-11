En Martinique, le Big Tour met le dynamisme économique des Antilles à l’honneur

De passage pour la première fois en Outre-mer, le grand rendez-vous de l'entrepreneuriat met en lumière les forces vives de la Martinique. L'« l'île aux fleurs » a construit son économie autour du tourisme, mais aussi d'activités agricoles, agroalimentaires et industrielles. C'est l'occasion de valoriser le rôle fondamental des transports dans le développement économique du territoire martiniquais et antillais.

Contribuer au développement de la Martinique

« Participer au Big Tour, c'est valoriser le territoire de Martinique, nos talents et nos entrepreneurs. Pour nous, c'est très important d'être associé à un tel événement », déclare Eddy Luce, directeur régional Antilles chez Corsair. En diffusant un panel d'offres d'emplois, ce nouveau partenaire du Big Tour espère y attirer des talents et susciter des vocations. La compagnie aérienne est un acteur majeur des dessertes des Outre-mer (Antilles et Océan Indien), avec quelque 1,5 millions de passagers par an et un effectif de 890 salariés. Elle est présente depuis 30 ans en Martinique, où elle participe activement à l'économie locale et au développement touristique de l'île.

Accompagner la jeunesse martiniquaise

Participer à l'emploi des jeunes est une priorité pour Corsair, qui prévoit, d'ici juin 2023, 120 recrutements dans les territoires ultramarins. Face à la déperdition des jeunes vers l'Hexagone, initialement partis y faire leurs études, la compagnie est « fière de compter parmi les entreprises qui recrutent et font revenir les jeunes en Martinique ». « C'est une initiative très appréciée localement », affirme Eddy Luce.

Lire aussiLes 25 et 26 novembre, le Big Tour fera pour la première fois étape en Outre-mer

Non content d'être un acteur majeur dans la vie économique martiniquaise, Corsair ne cesse de renforcer son fort ancrage local dans les territoires qu'elle dessert. « Nous avons aussi le devoir d'accompagner les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets et promouvoir les talents martiniquais », déclare-t-il. Pour la compagnie aérienne, « il est important de permettre aux jeunes qui le souhaitent de vivre leur rêve d'entreprendre et de voir grand ». Corsair s'engage auprès des jeunes à travers des partenariats sportifs (Corsair Foot Academy, Open Corsair de Tennis, Cap Martinique...) et culturels (comme le défilé de mode organisé par la mannequin Mounia en faveur des enfants malades). L'idée : continuer à guider la jeunesse martiniquaise.

Participer à la transition écologique et environnementale

Pour prendre part à la transition énergétique du secteur aérien et contribuer à protéger l'environnement naturel des Caraïbes, la compagnie a investi dans le renouvellement de sa flotte. Elle dispose désormais de 5 Airbus A330neo, des avions nouvelle génération plus respectueux de l'environnement (réduction de 25% des émissions carbonées, consommation de fuel réduite à 2 litres aux 100 par passager et empreinte sonore au sol réduite de 60%), auxquels s'ajouteront prochainement 4 nouveaux exemplaires. L'objectif de Corsair : avoir la flotte la plus jeune du marché d'ici 2024, avec une moyenne d'âge d'environ 2 ans.