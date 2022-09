Big Tour à Etaples : festivités et convivialité autour de l’entreprenariat français

Inauguré en mars dernier à Strasbourg, le village du Big Tour et ses 12 conteneurs d'animations célèbrent une avant-dernière fois le savoir-faire entrepreneurial français et l'enthousiasme des acteurs des communautés Bpifrance dans les Hauts-de-France ce weekend. A la fois festival grand public et lieu de rencontres professionnelles, le Big Tour accompagne les Français de tous horizons à la découverte d'une dynamique économique nationale innovante, ambitieuse et durable.

Tikamoon : des meubles d'aujourd'hui qui respectent demain

Créée à Lille en 2008 et désormais présente dans six pays européen, Tikamoon crée et vend du mobilier massif à la fois durable et abordable. Majoritairement exportatrice, l'entreprise de 200 personnes ne prospère pas à n'importe quel prix pour la planète et veille au respect de la biodiversité. « Nos meubles doivent durer plus longtemps que les arbres desquels ils sont issus » explique Arnaud Vanpoperinghe, président directeur général de Tikamoon. Pour cela, le créateur de meubles replante autant d'arbres qu'il en prélève et accompagnera bientôt ses clients dans une démarche encore plus circulaire et durable en proposant des solutions de revente en seconde-main, de restauration, de réparation ou encore de customisation de ses produits faits pour parfois durer plus de 100 ans.

Éclaireur Coq Vert du fait de son exemplarité en matière de trajectoire durable, cette année Tikamoon a intégré l'Accélérateur ETI de Bpifrance. Proactive et confiante quant au potentiel durable de l'économie française, l'entreprise lilloise a d'ailleurs participé aux six sessions de la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) dont l'objectif est de réfléchir au modèle de demain conciliant économie et écologie, dont Bpifrance est partenaire.

Une première participation au Big Tour pour CENTURY 21

Spécialiste de l'accompagnement immobilier grâce à ses 940 agences en France, CENTURY 21 participe pour la première fois aux festivités du Big Tour via un stand dédié, sur 10 des 28 étapes de l'évènement. « Ce qui nous a plu dans la tournée du Big Tour, c'est cette simplicité d'approche du public et des acteurs professionnels permise par le format familial du festival » explique Bahi Khoury, directeur général opérationnel de Century 21 France. Durant les 10 étapes auxquelles CENTURY 21 participe, l'équipe du réseau immobilier échange et accompagne dans ses projets le public de particuliers et professionnels de l'événement dans une ambiance encore estivale, « en toute simplicité, sérieusement, mais sans se prendre au sérieux » précise en souriant Bahi Khoury.