Le Big Tour à Berck : valoriser nos savoir-faire et nos métiers

28 étapes de mars à septembre dans toutes les régions de France, des concerts à chaque étape et un village dédié : le Big Tour voit encore une fois les choses en grand pour son édition 2022. Rendez-vous incontournable du savoir-faire entrepreneurial français, cette tournée met à l'honneur les acteurs de l'économie nationale en leur permettant d'aller à la rencontre des Français.

La French Fab en tournée

Au cœur de ce dispositif national de valorisation du dynamisme économique, le coq bleu de la French Fab et ses acteurs industriels profitent de l'air marin pour faire connaître leur activité, à l'image de BMA. Spécialiste de l'impression et du façonnage en petites et grandes séries, le concepteur de Publicité sur le Lieu de Vente (PLV) participe pour la première fois au Big Tour et compte bien rencontrer de futurs partenaires régionaux lors de cet événement professionnel à ciel ouvert.

« Chez BMA, on essaie de s'entourer au maximum de partenaires, sous-traitants et fournisseurs locaux, ou du moins de la région des Hauts-de-France, notre site de production étant implanté à Amiens. Le Big Tour sera pour nous l'occasion de rencontrer de potentiels nouveaux partenaires proches de chez nous dont on ne connaissait pas l'existence et qui nous permettraient par exemple de nous fournir en matière première française plutôt qu'italienne » explique Nicolas Coquet, président de l'entreprise industrielle de fabrication de matériel publicitaire labelisée French Fab.

Sur la route de l'emploi

Présent sur le village du Big Tour, la mission du groupe KLESIA sera de présenter et valoriser tout un secteur : celui du transport routier, de marchandises et de voyageurs. Sous la bannière de ses « Indispensables » (en référence au rôle prépondérant des transporteurs routiers au quotidien) Carcept Prev (mutuelle et prévoyance), Opco mobilités et Aftral (instituts de formation), les équipes du groupe proposeront aux visiteurs de leur stand un simulateur de conduite de poids lourd afin d'ouvrir la discussion sur les opportunités professionnelles offertes par le secteur.

« Nos clients transporteurs routiers recrutent énormément depuis quelques années : 60 000 postes par an sont à pourvoir à l'échelle du secteur. Ce sont des métiers qui offrent de vraies carrières et qui sont encore assez mal connus des Français » témoigne Jean-François Rimoux, directeur communication et RSE du groupe KLESIA. A la fois festival de l'entrepreneuriat français et événement permettant la découverte de métiers, la vocation du Big Tour est également de déconstruire certains préjugés en donnant l'opportunité aux visiteurs d'échanger avec des professionnels des quatre coins de l'économie française.