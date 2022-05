A Tourcoing, le Big Tour met les entrepreneurs français sur le devant de la scène internationale

Limitrophe de la Belgique, Tourcoing est déjà aux portes de l'international. Intégrée à la Métropole européenne de Lille, cette voisine de Roubaix jouit toujours du dynamisme de son passé industriel. C'est d'ailleurs dans sa première usine textile de teinturerie que Grégoire Verhaeghe, président du développeur de parcs éoliens et solaires InnoVent, avait installé sa première éolienne en 1993.

L'énergie solaire et éolienne au cœur d'importants contrats à l'international

Implantée à Villeneuve d'Ascq et partenaire de cette édition 2022 du Big Tour, l'entreprise InnoVent a réalisé l'installation de 3 % du parc français en éoliennes et est présente dans 15 pays d'Afrique, où elle réalise plus de 25 % de son chiffre d'affaires. « En Namibie, on représente presque 5% de l'électricité du pays grâce à nos panneaux solaires et à l'installation de quelques batteries pour assurer l'approvisionnement en électricité aux endroits où le réseau est vraiment faible » explique Grégoire Verhaeghe.

Arborant fièrement les couleurs du Coq Vert, InnoVent est soutenu par Bpifrance depuis l'installation de sa toute première éolienne. La plupart du temps en contrat direct avec les états ou les sociétés nationales d'électricité, l'entreprise dépend grandement de financements extérieurs pour pouvoir densifier son développement à l'international. Dans ce cadre, elle a d'ailleurs pu bénéficier de plusieurs prêts de Bpifrance d'un montant cumulé de 14 millions d'euros.

Team France Export : le coach en développement international des entrepreneurs

Répondre aux besoins du chef d'entreprise qui veut se développer à l'international, c'est justement la mission du dispositif Team France Export (TFE). Présent sur le village de ce festival organisé par Bpifrance durant toute cette édition, les conseillers TFE seront à disposition des entrepreneurs afin de les informer des différentes solutions d'accompagnement et de financement qui s'offrent à eux dans le cadre de leurs perspectives de développement à l'international. « Grâce à l'alliance entre les Chambres de Commerce et d'Industrie, Business France et Bpifrance, la TFE est en mesure de proposer un interlocuteur unique de proximité à chaque entrepreneur » témoigne Henri Baissas, directeur du réseau France chez Business France.

Avec 750 conseillers dans près de 60 pays et 200 conseillers internationaux présents sur le territoire, la TFE endosse le rôle d'opérateur et de bras armé des régions et de leurs aides spécifiques au développement international des entreprises. « Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir la sensation de passer à côté d'une aide parce qu'on n'a pas su à quelle porte toquer » explique Henri Baissas. Avec les portails régionaux du site internet de la TFE, plus de risque que ce cas de figure se présente aux entrepreneurs accompagnés.

Le BIG Tour 2022 sera également l'occasion pour la Team France Export d'aller à la rencontre des jeunes et de valoriser le Volontariat International en Entreprise (VIE), qui compte aujourd'hui plus de 8000 postes à l'étranger.