Le Big Tour à Dijon, agir pour le Climat

Située entre la côte des vignobles de Bourgogne à l'ouest, la plaine de la Saône à l'est et le plateau de Langres au nord, la capitale de la région Bourgogne Franche-Comté, Dijon fait partie de Dijon métropole, une entité urbaine qui rassemble aujourd'hui près de 260 000 habitants. Ces 15 dernières années plus d'un milliard d'euros ont notamment permis d'encourager le développement des entreprises sur 400 hectares dédiées.

Dijon défend ainsi une politique volontariste en accord avec les valeurs du Big Tour, incarnées dans la volonté de susciter des vocations, proposer des formations et des emplois, libérer l'énergie créatrice des Français. Utile et porteur de sens, le Big Tour 2022 de Bpifrance se veut aussi une tournée responsable et met en lumière les entreprises dont la vocation répond à l'urgence climatique comme Ulterïa, un écosystème créateur de valeurs pour l'Homme et le Vivant. Créée en 2006, Ulterïa rassemble 200 personnes réparties sur 6 entreprises présentes en Bourgogne, en Bretagne Sud et en Nouvelle Aquitaine. « Le marché principal de nos entreprises est l'aménagement des magasins en les emmenant vers le zéro déchet. Nous travaillons aussi la transition écologique par le bâtiment. Nous avons construit une usine qui reprend les principes du Cradle to Cradle, ce qui signifie qu'elle est entièrement recyclable » explique Alexis Nollet, co-fondateur d'Ulterïa.

Dans cette logique d'entrepreneuriat à impacts, l'entreprise regroupe également une chèvrerie, une école Montessori mais aussi une maison éco citoyenne pour favoriser l'exode urbain. Dans le cadre du Big Tour, Ulterïa organise un Ulterïa Tour, « une visite inspirante de notre écosystème et de notre éco campus » s'enthousiasme Alexis Nollet.

L'écologie et la consommation durable comme cœur d'activité

Spécialisé dans la vente de produits High Tech connectés neufs et reconditionnés, Hubside.Store favorise la seconde et troisième vie de ces objets multimédias. « La première raison pour laquelle les clients achètent nos produits est économique mais derrière, l'impact est écologique » souligne Jean-Pierre Galera, Directeur Général. Les visiteurs du Big Tour sont invités à porter leurs appareils médias dont ils ne se servent plus sur le stand prévu pour l'occasion.

Avec 70 boutiques présentes en France dans la quasi-totalité des villes de plus de 50 000 personnes, les équipes RH seront également sur le terrain pour proposer des job dating. Les visiteurs pourront par ailleurs suivre des ateliers didactiques animés par des techniciens pour s'initier aux bonnes pratiques d'entretien de leurs mobiles. « Nous montrerons aussi comment nous évaluons l'état de fonctionnement et la valeur d'un mobile » précise Jean-Pierre Galera.