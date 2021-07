Le Big Tour à Merville-Franceville : retrouver le plaisir de bâtir

Le respect de la nature est au cœur des préoccupations de Merville-Franceville, et plus largement de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge. La ville met un point d'honneur à conserver ses 8 km de plages de sable fin, l'estuaire de l'Orne, la réserve ornithologique du gros Banc. Chaque été de nombreux touristes foulent ces terres du Calvados. « L'économie de notre territoire repose également sur l'activité d'entreprises appartenant à des domaines variés, comme Terreal, acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite, qui exporte un grand volume de tuiles ; Howmet SAS, qui fabrique des ailettes de réacteurs pour les avions ; ou encore la start-up Fizzer qui crée des cartes postales personnalisées via une application mobile » explique Olivier Paz, maire de Merville-Franceville.

Un dynamisme, favorisé depuis toujours par la communauté de communes qui accueille cette année le Big Tour. « Cette tournée est un signal fort, indiquant que les voyants repassent au vert et que chacun souhaite de nouveau penser à demain ! » Un élan partagé par Patrice Bégay, Directeur de la Communication de Bpifrance : « Chaque geste compte et c'est ensemble que nous nous en sortirons, avec solidarité et entraide ».

La France, un pays industriel qui se relance et qui avance

Parmi les partenaires du Big Tour, l'entreprise Ferrero, pour qui la tournée « incarne un mouvement collectif qui veut montrer que la France est un pays industriel qui se relance et qui avance, déclare Jean-Baptiste Santoul PDG de Ferrero France. C'est précisément l'état d'esprit dans lequel se trouve notre entreprise. Quand Bpifrance nous a proposé d'être partenaire du Big Tour, nous n'avons pas hésité une seconde ! » L'événement de l'été permettra aux entreprises présentes de retrouver le plaisir de rencontrer les consommateurs et d'échanger avec eux sur leurs engagements. « Ce sera également l'occasion de faire découvrir nos outils industriels et l'importance de notre ancrage local. Nous sommes une entreprise italienne, installée en Normandie depuis plus de 60 ans, attachée à ce territoire et nous entreprenons chaque jour pour apporter notre pierre au développement du pays aussi bien d'un point de vue économique, que social ou encore environnemental. »

Le 22 juillet, Ferrero accueillera les visiteurs sur son stand pour leur faire découvrir les 2 usines en France qui fabriquent Nutella et Kinder Bueno d'un côté (en Normandie) et KiderCerealé et les biscuits Delacre de l'autre (dans les Hauts-de-France), grâce à des films en 4D. Des dégustations de nouveaux produits seront également proposées. « Il sera également possible de s'initier au basket « 3 contre 3 », grâce à notre programme Kinder Joy of Moving, qui permet chaque année en France à près de 450 000 enfants de s'initier au sport. Parce que la gourmandise, c'est bien. Mais, en pratiquant une activité physique, c'est mieux ! ». Partenaire de Ferrero, l'association Vivons en Forme sera présente sur le tour pour aborder de manière pédagogique la thématique de l'alimentation.