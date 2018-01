Le mentorat, un levier vers l’égalité : duo 5

La première a déjà un beau parcours chez Accenture : Hélène Chaplain, aujourd'hui managing director peut se réjouir d'avoir eu une progression de carrière assez rapide. « En 17 ans, j'ai gravi les échelons parce que je m'en suis donné les moyens ; cette expérience-là, je souhaite vraiment la transmettre. Pourtant je n'ai pas vécu d'inégalités fondamentales chez Accenture, mais je suis convaincue qu'une entreprise, même avec une politique responsable et équitable ne peut pas tout faire. Les compréhensions organisationnelles et les comportements doivent eux aussi changer. C'est pour moi, une responsabilité, voire un devoir de transmettre mon expérience, d'inspirer et aider celles qui souhaitent progresser. » Le mentorat, une affaire de conviction et d'engagement ? Sans aucun doute ; on ne devient pas mentor par hasard ou pour faire bonne figure ; on devient mentor par souci de l'autre et par la gratitude que cela rapporte, en d'autres termes pour ajouter du sens et du partage à des expériences réussies. « Mentorer, c'est être bienveillant, sincère et exigent. Je ne mentorerai jamais une femme, parce que c'est uniquement une femme. Je mentore une femme parce qu'elle a du talent et qu'il est de ma responsabilité de l'aider à gravir les échelons dans un écosystème où le haut de la pyramide est encore trop masculin », poursuit Hélène. C'est valorisant d'être inspirante mais encore faut-il être accessible. Beaucoup de femmes qui ont des postes prestigieux ne le sont malheureusement pas. Si, moi, je peux aider à faire bouger les lignes en partageant mon expérience avec d'autres et en les aidant à surmonter les obstacles, alors je le fais ! » Forcément, quand Virginie Nestor intègre Accenture il y a deux ans et demi, après un switch professionnel qui, d'une expérience marketing client la mène au conseil, il y a tout naturellement une belle rencontre à la clé. « J'avais besoin de sauter le pas, de me mettre en danger, raconte Virginie. J'ai intégré l'entreprise en tant que manager consulting dans le cadre d'un parcours d'intégration assez ambitieux. C'était réjouissant mais c'était aussi un vrai challenge car je devais apprendre un nouveau métier. Quand j'ai rejoint l'équipe d'Hélène, elle est devenue officiellement mon mentor ; grâce à son coaching, sa confiance, ses encouragements, elle m'a donné les clés pour avancer ». Malgré un âge qui les rassemble - Hélène et Virginie ont quasi le même - les deux femmes, par leur expérience différente, ont beaucoup à partager et échanger, et si la première devient figure d'exemple pour la seconde, il n'en demeure pas moins que le mentorat n'a pas pour mission de cloner un parcours à l'identique. « Hélène m'a transmis son expérience, elle m'a vraiment aidé ; mais elle m'a aussi beaucoup écouté et a permis que je me réalise avec ma propre personnalité et que j'utilise mes expériences à bon escient ». « C'était primordial pour moi de challenger Virginie, mais plus que tout de faire grandir son talent et ses forces », explique Hélène. Mission réussie ! Le 1er décembre, Virginie a été nommée Senior Manager.