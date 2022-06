Séverine Sigrist, une carrière dans les thérapies cellulaires

WOMEN FOR FUTURE. Jeune chercheuse en sciences médicales, Séverine Sigrist a mis au point un pancréas bio-artificiel qui promet de révolutionner la qualité de vie des diabétiques et dont les essais cliniques débutent cet automne. Elle diversifie aujourd'hui sa start-up Defymed vers d'autres applications des thérapies cellulaires. Séverine Sigrist a été lauréate de l'équipe de France des femmes leaders à l'occasion du Women for Future qui s'est déroulé jeudi 2 juin au Parc des Princes. Portrait.