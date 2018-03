Conflit entre TF1 et les diffuseurs : l'Arcep veut prendre "un peu de hauteur"

Le bras de fer doit être l'opportunité d'une réflexion plus large sur l'avenir de l'audiovisuel à l'heure d'Internet. Voilà, en somme, ce qu'a affirmé Sébastien Soriano, le président de l'Arcep, le régulateur des télécoms, ce mercredi 7 mars sur Europe 1, à propos du conflit qui oppose le groupe TF1 à Canal+, Orange et Free. Pour rappel, TF1 souhaite faire payer les opérateurs télécoms pour la distribution de ses chaînes en clair. Si le groupe de Martin Bouygues est arrivé à s'entendre avec SFR et Bouygues Telecom, les négociations sont dans l'impasse avec ses autres diffuseurs. Ainsi, Canal+ a décidé de couper le signal de TF1 la semaine dernière. Orange et Free, pour leur part, menacent d'emboîter le pas.

Sébastien Soriano a d'abord déploré que "les téléspectateurs soient pris en otage par un conflit entre des acteurs économiques". Mais il a surtout appelé à "prendre un peu de hauteur" par rapport à ce "bras de fer". Pour lui, il faut "un peu faire appel au bon sens".

"Un contrat avec l' É tat"

"La chaîne dont on est en train de parler a passé un contrat avec l'État qui lui a octroyé des fréquences, a-t-il rappelé. Ce contrat prévoit que tous les Français doivent bénéficier de cette chaîne gratuitement. En conséquence, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Vous ne pouvez pas, quand ça vous arrange, bénéficier de la régulation, et quand ça ne vous arrange pas, rentrer dans le rapport de force..."

En conséquence, Sébastien Soriano juge qu'"il y a sans doute une faille réglementaire":

"Il y a peut-être un trou dans la raquette : aujourd'hui, la loi n'interdit pas effectivement cette rémunération de TF1, poursuit le patron de l'Arcep. Il manque peut être un principe très simple, qui dit qu'une chaîne gratuite doit être gratuite."

"Réinventer le paysage audiovisuel"

Pour autant, il appelle à "entendre" le "cri d'alarme" de TF1, qui, à l'heure d'Internet, voit son modèle reposant sur une diffusion gratuite et une rémunération par la publicité menacé par les acteurs du numérique comme Netflix.