Le torchon brûle entre Canal+ et TF1

Entre les deux groupes, rien ne va plus. Jeudi soir, Canal+ a décidé de couper le signal de TF1. La filiale de Vivendi a justifié cette action par l'échec, jusqu'à présent, des négociations concernant le renouvellement de son contrat de distribution des chaînes en clair du groupe de Martin Bouygues. « Le groupe Canal+ regrette l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec le groupe TF1 après 18 mois de discussions et se voit contraint d'interrompre la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et leurs services associés », souligne-t-il dans un communiqué. Avant de tirer à boulet rouge sur « les exigences financières déraisonnables et infondées » du groupe de télévision.

TF1, de son côté, s'est dit vendredi « scandalisé », par « la décision unilatérale » de Canal+. Dans un communiqué, le groupe de Martin Bouygues a estimé que ses clients étaient « pris en otage », avant de demander à Canal+ de « prendre en compte l'intérêt légitime des abonnés ». TF1, qui fournissait jusqu'ici ses chaînes en clair gratuitement, veut désormais obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui les retransmettent à leurs abonnés via leur box. Il a réussi à signer de nouveaux contrats avec SFR et Bouygues Telecom, dont il partage la maison-mère, mais pas avec Canal+, ni avec Orange avec qui il est également en conflit ouvert.

Orange et Free vent debout

Du côté de l'opérateur historique, même son de cloche que celui de Canal+. Depuis plusieurs semaines, l'état-major de l'opérateur historique répète qu'il ne compte pas rémunérer un signal disponible gratuitement sur la TNT. L'opérateur historique est prêt, en revanche, à payer TF1 pour des services nouveaux sur sa box (des replays, des contenus en 4G, ou encore des programmes exclusifs). Mais pour l'heure, les propositions du groupe de Martin Bouygues sont jugées inacceptables. Comme La Tribune l'avait dévoilé il y a un peu plus d'un mois, Orange envisage lui aussi de couper la diffusion de TF1 en dernier recours.

Il en va de même chez Free. Selon Le Parisien, l'opérateur de Xavier Niel a applaudi la décision de Canal+. « On fera la même chose », a indiqué l'opérateur de Xavier Niel au quotidien, tout en jugeant « trop gourmandes » les demandes de TF1.

(avec AFP)