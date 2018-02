Diffusion : Canal+ poursuit TF1 en justice

Alors que TF1 est déjà en conflit avec Orange sur ce motif, ces poursuites ouvrent un nouveau front pour la filiale de Bouygues. Selon BFM Business, "TF1 réclame à Canal une vingtaine de millions d'euros par an, soit quasiment dix fois plus que jusqu'à présent" alors que l'accord qui permettait à la filiale de Vivendi de distribuer TF1 expire fin février.

Le groupe TF1, interrogé par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaire.

TF1 en position de monopole

Le directeur général de Canal+ Maxime Saada avait prévenu début février qu'il refusait de payer les sommes demandées pour la diffusion des chaînes de TF1, dans une interview au JDD.

"Le groupe TF1 profite indûment de sa puissance pour exiger des opérateurs qui diffusent ses chaînes gratuites, des sommes astronomiques, à hauteur de 100 millions d'euros au total, dont plusieurs dizaines de millions pour le seul groupe Canal+", protestait-il. "Nous n'avons aucunement l'intention de céder au chantage et sommes prêts, si nous y sommes contraints, à envisager assez vite une coupure du signal des chaînes gratuites du groupe TF1 sur nos différents supports", avait-il menacé.

Orange pressé aussi par TF1

TF1 a engagé un bras de fer avec les opérateurs dès 2016 afin d'obtenir une rémunération pour ses chaînes en clair - TF1, TMC, TFX (ex-NT1), TF1 Séries Films (ex-HD1) et LCI - qu'il fournissait jusque-là gratuitement. Le groupe a mis en avant sa nouvelle offre "TF1 premium" enrichie de nouvelles fonctionnalités aux fournisseurs d'accès internet, câblo-opérateurs et opérateurs satellites, pour appuyer cette revendication.

Mais si la filiale de Bouygues a signé de nouveaux contrats avec SFR et Bouygues Telecom, avec qui il partage la même maison-mère, avec Orange, les négociations butent sur le montant du contrat, comme avec Canal+ ou Free.

Lire aussi : Orange-TF1 : les négociations toujours dans l'impasse

TF1 a coupé son service de télévision de rattrapage MYTF1 pour les clients d'Orange et demandé à l'opérateur historique de cesser de commercialiser ses chaînes, faute d'avoir renouvelé son contrat de diffusion.

Canal+ dispose de ses propres chaînes gratuites et payantes, est un éditeur de bouquets TV et aussi un diffuseur de chaînes par le biais de son décodeur, de son service internet MyCanal et de son service par satellite.

(avec agences)