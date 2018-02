Dépendant de la pub, Google cherche sa nouvelle croissance

Une première. Alphabet, maison-mère de Google, peut se targuer d'avoir dépassé la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2017 (+23). Mais le géant de l'Internet reste ultra-dépendant de la publicité, qui a généré 86% de ses revenus. "La croissance de notre bénéfice pour l'exercice continue de souligner notre force principale", a déclaré vendredi dernier Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet, lors de la publication des résultats annuels.

La firme de Mountain View a pourtant vu son bénéfice net chuter de 35% à 12,6 milliards de dollars. En cause : une perte nette de 3,02 milliards en fin d'année suite à la réforme fiscale américaine. Ses "coûts d'acquisition" de trafic (TAC), élément très observé, ont aussi bondi à 6,45 milliards sur le dernier trimestre (+31%). Ils sont versés à des tiers pour assurer à Google, par exemple, d'être le moteur de recherche par défaut sur des appareils. Ils représentent 24% de ses recettes publicitaires, contre 22% fin 2016. Et ce n'est pas tout : l'entreprise américaine a dû solder une charge de 2,7 milliards de dollars suite à son amende record infligée en juin dernier par la Commission européenne pour abus de position dominante.

Google n'est pas à l'abri de nouvelles amendes en 2018. Deux enquêtes sont toujours en cours d'instruction. D'une part, le groupe est accusé d'abus de position dominante pour Android, son système d'exploitation présent sur plus de 2 milliards de terminaux. L'enquête a été ouverte par Bruxelles en 2015. Une troisième enquête a été ouverte pour les mêmes griefs en juillet 2016 contre AdSense, le service publicitaire d'Alphabet.

| Diaporama : Qui a écopé des 5 plus grosses amendes infligées par l'Union européenne?

"Nous sommes concentrés sur la construction d'une seconde vague de croissance chez Google à moyen et long terme", a assuré Ruth Porat lors d'une conférence téléphonique, rapporte l'AFP. Alphabet mise sur "les activités qui croissent bien en terme de chiffre d'affaires, comme le cloud, les appareils et YouTube". Mais sur ces secteurs-là, Google doit faire face à un adversaire de taille : Amazon. L'entreprise de e-commerce est le numéro un mondial du cloud avec sa division Amazon Web Services (AWS), lancée en 2006. Elle a généré 17,6 millions de dollars en 2017 pour Amazon. AWS détiendrait 32% du marché en 2017, contre 8% pour Google, selon une étude du cabinet Canalys publiée la semaine dernière.

Autre exemple : les enceintes connectées. La société de Seattle a été la première entreprise à dégainer Amazon Echo, lancée aux États-Unis dès juillet 2015 pour 180 dollars. La réplique de la firme de Mountain View n'est arrivée qu'en octobre 2016, avec Google Home vendu à 129 dollars. Les deux entreprises ne divulguent pas leurs ventes. Cependant, Amazon aurait écoulé 20 millions d'Echo - soit environ 73% de parts du marché américain pour les enceintes connectées-, contre 27% pour Google, selon une étude du cabinet Consumer Intelligence Research Partners publiée début novembre.

Dans ce contexte de concurrence accrue, Google tente de combler son retard. Le groupe a annoncé mercredi reprendre en main la gestion de Nest. Réputée pour ses thermostats connectés en Wifi, la société avait été achetée par la firme de Mountain View en 2014 pour 3,2 milliards de dollars. Nest était ensuite passée sous la coupe d'Alphabet pour rejoindre les projets futuristes du groupe, baptisés "Other bets" (en français, les autres paris).

"En travaillant ensemble, nous continuerons à associer le matériel, le logiciel et les services pour créer une maison (...) plus sûre et qui vous aide même à économiser de l'argent - fabriquée avec l'intelligence artificielle de Google et son assistant vocal au centre", écrit dans une note de blog le directeur général de Nest, Marwan Fawaz.