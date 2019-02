MWC 2019  : le pari des smartphones à écran pliable

Comme tous les ans, à Barcelone, certains champions des smartphones ont présenté la veille de l'ouverture du Mobile World Congress, le plus grand salon mondial dédié au mobile et aux télécoms qui s'ouvre lundi, leurs derniers bébés. Pour tous, c'est l'occasion de montrer leurs muscles lors de grands shows soigneusement préparés et souvent retransmis en streaming. Pour tous ces cadors, un même objectif : démontrer que leurs terminaux sont plus beaux, font de meilleurs photos et sont plus puissants que ceux de leurs rivaux. Pas question de se rater. D'autant que le marché des smartphones se replie. Selon le cabinet IDC, les ventes ont chuté de 4,1% en 2018, après une baisse de 0,5% l'année précédente.

Pour relancer le marché, tous les fabricants cherchent l'innovation de rupture. Celle qui permettra de redonner un coup de fouet à un secteur mature, où le niveau d'équipement est déjà élevé dans les pays développés. Après avoir misé sur le design ou la photographie ces dernières années, plusieurs fabricants abattent désormais la carte du smartphone pliable. Samsung, le plus gros vendeur de terminaux dans le monde, n'a pas attendu Barcelone, comme il en avait l'habitude, pour prendre position sur ce créneau. Mercredi dernier, le géant sud-coréen a levé le voile sur son Galaxy Fold, un smartphone à écran pliable. Celui-ci sera disponible à la fin du mois d'avril au prix, exorbitant, de 1.980 dollars (environ 1.750 euros).

Ce dimanche dans la cité catalane, un autre fabricant lui a emboîté le pas. Huawei, qui talonne désormais Apple, le numéro deux mondial des ventes smartphones, a présenté ce dimanche son Mate X. Ce smartphone à écran pliable, qui embarque la connectivité 5G, sera commercialisé à un prix encore plus élevé que celui de Samsung, soit 2.299 euros !

Dimanche matin, avant Huawei, Xiaomi, un autre cador chinois des terminaux, était attendu de pied ferme concernant les écrans pliables. Le mois dernier, le numéro quatre mondial des smartphones en avait montré un prototype dans une vidéo Youtube, qui a été visionnée plus de 357.000 fois. Mais à Barcelone, le fabricant n'a pas pipé mot à ce sujet, préférant vanter un nouveau terminal haut-de-gamme, ou son prochain mobile 5G.

Quoi qu'il en soit, ces smartphones à écran pliable suscitent la méfiance de nombreux observateurs. Analyste chez Forrester, Thomas Husson juge « la technologie impressionnante ». Mais ce « nouveau design est encore cher pour des bénéfices clients très limités, même s'il y a la possibilité d'utiliser plusieurs apps en même temps sur le même écran avec un écran modulaire qui peut être utilisé soit comme tablette soit comme smartphone. » « Ces écrans pliables prendront plus de temps pour réinventer la catégorie des smartphones », poursuit-il. Reste que, « à long terme, cependant, il est probable que les écrans pliables accélèrent la convergence entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs », juge l'analyste.