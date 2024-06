Atos : le choix du repreneur de l'ex-fleuron français de l'informatique finalement repoussé

Il va falloir prendre son mal en patience pour connaître le sort d'Atos. Alors que l'ex-fleuron français de l'informatique, lourdement endetté, devait choisir ce mercredi son repreneur, le délai a finalement été prolongé jusqu'au début de la semaine du 10 juin. Deux propositions de restructuration financière s'offrent au groupe : celle de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et l'autre d'un consortium mené par Onepoint, son principal actionnaire.

« La direction d'Atos discute avec les parties concernées afin d'améliorer certains termes de leurs propositions révisées dans le meilleur intérêt de la société. La conciliatrice requiert un délai supplémentaire afin de s'assurer du soutien maximal des créanciers financiers de la société en faveur de leur proposition privilégiée », a indiqué le groupe informatique français, dans un communiqué.

Deux offres révisées

Pour rappel, l'ex-fleuron de la « French Tech » a annoncé début mai avoir besoin de 1,1 milliard d'euros de liquidités pour son activité en 2024-2025 et vouloir réduire de 3,2 milliards d'euros sa dette brute, qui avoisine les 5 milliards.

Dans le détail, parmi les deux offres « révisées » encore en lice figure celle d'EPEI, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky (en discussions pour racheter une partie d'Atos, avant rupture des négociations en février), allié au fonds Attestor. Et celle de Onepoint, premier actionnaire de l'entreprise (avec environ 11% du capital), dans un consortium comptant également la société d'investissement de l'homme d'affaires Walter Butler, l'entreprise Econocom, et un groupe de « certains créanciers » d'Atos.

L'offre de David Layani, patron de Onepoint, prévoyait dans un premier temps une restructuration de la dette à hauteur de 3,2 milliards d'euros et un apport de 1,8 milliard d'euros, dont 350 millions d'argent frais. De leurs côtés, Daniel Kretinsky et Attestor avaient indiqué avoir soumis une offre « entièrement financée » pour reprendre « l'ensemble du périmètre d'Atos », qui prévoit l'annulation de 4 milliards d'euros de dette. Ils se disaient prêts à apporter 1,9 milliard d'euros au groupe, dont 600 millions d'euros de fonds propres et 1,3 milliard de « financements opérationnels ».

« Les deux propositions sont globalement conformes aux paramètres financiers fixés par la société, notamment s'agissant de la réduction de dette et des besoins de financement à court et moyen terme », a expliqué à ce sujet l'entreprise, lundi. Objectif affiché par Atos : assurer « un soutien maximal » à l'une de ces propositions.

L'État veut reprendre les activités stratégiques d'Atos

Par ailleurs, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé mardi dernier son intention de placer Worldgrid, la filiale stratégique d'Atos dédiée au « contrôle-commande » des centrales nucléaires françaises, sous le contrôle de l'État. Une annonce qui s'inscrit dans la volonté de l'État d'acquérir les activités d'Atos jugées « stratégiques », afin qu'elles ne tombent pas entre les mains d'acteurs étrangers.

Bercy a ainsi déjà exprimé son intérêt pour d'autres activités souveraines du groupe (supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, contrats avec l'armée française et produits de cybersécurité). L'émission d'une offre de l'État en vue d'acquérir 100% des branches « Advanced Computing », « Mission-Critical Systems » (MCS) et activités de cybersécurité, pour une valeur estimée « entre 700 millions et 1 milliard d'euros », est donc attendue pour mi-juin 2024, a indiqué lundi Atos.

Le ministère de l'Économie a aussi réalisé un prêt de 50 millions d'euros à l'entreprise et acquis une « action de préférence » lui permettant de mettre son veto à certaines opérations au niveau de Bull, la filiale qui construit ses supercalculateurs.

